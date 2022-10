[L'industrie c'est fou] Un cottage entièrement alimenté en électricité par des Hyundai Ioniq

Avec des vacances de la Toussaint qui approchent à grands pas, de nombreux citadins en manque d'air pur s'empressent de réserver un séjour en pleine nature. Si l'appel de la forêt est parfois puissant, certains rechignent à faire une croix sur leur petit confort, déjà stressés à l'idée de devoir se passer d'eau chaude. Le constructeur automobile Hyundai, qui n'a pourtant pas grand-chose à voir avec le monde du tourisme et de l'hôtellerie, semble avoir trouvé la solution pour satisfaire ces clients sans trop solliciter les infrastructures électriques.

Pop-corn et cinéma

Le groupe sud-coréen a récemment annoncé l'ouverture d'un cottage privé dont l'énergie provient à 100% de plusieurs Ioniq 5, capables de fournir chacun jusqu'à 3,6 kW de puissance via leur fonctionnalité «vehicle-to-load» (V2L). Un dispositif basé sur le principe de recharge bidirectionnelle, qui permet d'utiliser une partie de la batterie du véhicule pour alimenter divers appareils électriques. L'étape d'après, le «vehicle-to-grid» (V2G), consiste à redistribuer l'énergie stockée dans la batterie vers le réseau électrique, en cas de pic de consommation par exemple. Un modèle en plein essor mais encore peu structuré, les constructeurs devant intégrer cette option progressivement sur leurs nouveaux modèles.

Située à quelques kilomètres de la ville de Loughton, dans le comté d'Essex (Angleterre), cette luxueuse cabine en bois accueillera donc, du 19 octobre au 5 novembre, les heureux gagnants d'un jeu concours organisé par Hyundai. Limité à une nuit et à deux personnes à la fois, le séjour comprend notamment un dîner gastronomique préparé par une cheffe privée et une session cinéma en plein air. Barbecue, bouilloire, machine à café et machine à pop-corn... Les Ioniq 5 seront aux petits soins pour offrir aux touristes une expérience aussi reposante... qu'électrisante.