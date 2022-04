[L'industrie c'est fou] Un cheikh émirati s'est fait construire le plus gros Hummer du monde

Sobriété, tempérance et modération ne seront probablement pas les premiers mots qui vous viendront à l'esprit en découvrant le Hummer H1 X3. Cet engin monstrueux, fabriqué sur mesure pour le cheikh émirati Hamad Bin Hamdan Al Nahyan à partir du châssis d'un ancien véhicule cargo LARC-LX de l'armée américaine, a de quoi rendre vert un écologiste. Comme son nom l'indique, le 4x4 est trois fois plus grand que le Hummer H1 dont il s'inspire : il mesure ainsi 14 mètres de long, 6,6 mètres de large, et son volume total s'avère 27 fois plus conséquent. De quoi lui assurer une place au Guinness Book, au côté de la voiture la plus longue de la planète.

Avec un tel véhicule, il est clair que les passagers n'auront pas de problème pour déplier leurs jambes ou ranger leur casse-croûte. L'habitacle abrite un appartement en duplex de 60 mètres carrés, bientôt équipé d'une salle de bains et d'une cuisine qui rivaliseront sûrement avec le luxe offert par de prestigieux hôtels. Les fans de vitesse risquent en revanche d'être déçus, car le Hummer H1 X3 est limité à 32 km/h malgré ses quatre moteurs diesel, un pour chaque roue.

718 véhicules

Les détails concernant la consommation de la bête n'ont pas été communiqués, mais on peut supposer qu'elle bat également des records au niveau des émissions de CO2. Un comble quand on sait que General Motors, le propriétaire de la marque Hummer, vient justement de livrer les premiers exemplaires de son Hummer EV, une version électrique du H1 qui devrait permettre au constructeur de concurrencer le Cybertruck de Tesla et le Ford F-150 Lightning.

Heureusement, ce pick-up géant n'est pas vraiment destiné à circuler sur les routes de Dubaï mais plutôt à être exposé dans l'un des quatre musées que possède le cheikh. Proche de la famille royale, ce dernier dispose de la plus large collection de 4x4 du monde : selon le Guinness Book, elle comprenait 718 véhicules en 2020. Parmi eux, la Jeep Willys motorisée la plus grosse jamais construite, un camion Dodge Power Wagon assez spacieux pour y aménager quatre chambres et d'autres quatre roues complètement fous. Quelqu'un se dévoue pour lui faire découvrir les timbres ? Un hobby qui pollue moins et qui met tout autant de bonne Hummer.