[L'industrie c'est fou] Un bouclier gonflable pour atterrir sur Mars

Il a la forme d’un ovni, et ressemble à une sorte de bouée géante. Cet engin ne sort pas d’un roman de science-fiction, mais bien des laboratoires de la Nasa. Spécifiquement, il s’agit d’un bouclier gonflable, pour permettre aux vaisseaux spatiaux de mieux ralentir lorsqu’ils pénètrent l'atmosphère de Mars, pour faciliter l’atterrissage. Ce bouclier s’inscrit dans le cadre de l’opération Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) ou test de vol d’un décélérateur gonflable en orbite terrestre basse.

«Sept minutes de terreur»

Lorsqu’un vaisseau spatial pénètre une atmosphère, il subit une force de traînée aérodynamique qui le ralentit, convertissant l’énergie cinétique du vaisseau en chaleur. Une aubaine pour les astronautes, car ce ralentissement facilite l’atterrissage en douceur et les vaisseaux sont conçus pour faire usage de cette force de traînée.

Cependant, sur Mars, les choses se compliquent. L’atmosphère y est beaucoup moins dense que sur Terre, rendant l’atterrissage beaucoup plus délicat. Plusieurs missions martiennes de la Nasa sont échoué à cause de ce phénomène. Lorsqu’un vaisseau pénètre dans l’atmosphère de la planète rouge, les ingénieurs de la Nasa ne peuvent plus le contrôler. Les sept minutes suivantes déterminent si le vaisseau va atterrir correctement ou s’il va s’écraser. Ce laps de temps est devenu tellement angoissant pour les scientifiques qu’on l’appelle les «sept minutes de terreur».

Un «frein géant» sur Mars

Pour pallier ce problème, la Nasa équipe ses vaisseaux de boucliers. L’effet de ces boucliers est limité car ils sont rigides et pas suffisamment larges pour générer un fort ralentissement sur Mars. C’est pour cela que l’agence américaine a conçu un bouclier gonflable, qui génère une force de traînée beaucoup plus conséquente. Il agit ainsi comme un «frein géant», qui sera nécessaire pour transporter des charges utiles lourdes…y compris des humains.

L’opération LOFTID visera à tester le bouclier sur Terre, le 1er novembre 2022. Le lanceur Atlas 5 décollera, transportant un satellite météorologique, ainsi que LOFTID. Une fois en orbite basse, le satellite se séparera du lanceur et se délestera d’un adaptateur de charge utile. Après 90 minutes, le bouclier gonflable se déploiera au bout de l’adaptateur. Le bouclier se détachera ensuite du véhicule et démarrera sa rentrée atmosphérique, seul. Des capteurs et des caméras présents sur le bouclier collecteront des données toutes les vingt secondes. Après un court laps de temps, l’enregistreur de données sera éjecté du dispositif, puis un parachute sera déployé. Le bouclier finira dans l’océan Pacifique au large d’Hawaï, où il sera récupéré par les équipes de la Nasa et de l’United Launch Alliance.