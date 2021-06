[L'industrie c'est fou] Un Boeing 737 aux couleurs de Pokémon avec des Pikachu partout

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Skymark Airlines Aucun avion à l'effigie de Pikachu n'avait sillonné les cieux depuis 2016.

De Mewtwo à Éthernatos, en passant par Lucario et sans oublier l'incroyable Pikachu, les Pokémon ont marqué à jamais toute une génération. Nul ne pouvait prévoir, lors de leur première apparition en 1996, que l'univers de ces créatures aussi adorables que féroces se muerait en une franchise gigantesque, remplie de produits dérivés improbables. Une majorité de la population connait désormais au moins les jeux vidéo, la série animée ou les cartes dédiées, qui s'arrachent parfois à prix d'or, mais peu de gens soupçonneraient que les Pokémon étendent leur influence jusqu'à un secteur qui leur semble pourtant bien éloigné : l'aéronautique.

Deux ans seulement après que ces monstres gentils ont débarqué dans nos vies, la compagnie All Nippon Airways avait collaboré avec Boeing pour concevoir un avion recouvert de Pokémon. Plusieurs projets de ce type avaient été dévoilés au fil du temps et avaient transporté des voyageurs comme n'importe quel appareil, mais depuis 2016 les avions Pokémon étaient cloués au sol, laissant les fans sur leur faim.

Doper le tourisme d'Okinawa

A l'occasion des 25 ans de l'univers, la compagnie low-cost japonaise Skymark Airlines a décidé de mettre un terme à cette trop longue absence. « Nous voulons que tout le monde regarde le ciel avec un sourire. Le jet Pikachu a été conçu pour mettre une étincelle dans votre voyage », explique l'entreprise sur son site. Lundi 21 juin, l'engin (un Boeing 737-86N) a donc décollé de Tokyo pour rejoindre l'île d'Okinawa. Pikachu n'a visiblement pas laissé beaucoup de place à ses amis, la star aux pouvoirs électriques est absolument partout. Sur le fuselage bien sûr, mais également sur les cartes d'embarquement, les sièges, les coussins de voyage, la nourriture et même les masques sanitaires et les sacs à vomi ! De quoi devenir complètement gaga de Pika Pika.

Mais une fois l'atterrissage effectué, l'aventure Pokémon est encore loin d'être terminée. En effet, les transports publics d'Okinawa ont eux aussi été pris d'assaut, les créatures s'exposent fièrement sur la ligne monorail et sur de nombreux bus. Douze plaques d'égout spécialement décorées pour l'occasion ont même été réparties à travers la préfecture, qui disposera également d'exclusivités sur le jeu mobile Pokémon Go. Les fans les plus assidus étant particulièrement friands de ce type d'initiatives, le tourisme de la région pourrait bien lui aussi s'envoler. Mais il faudra pour ça attendre que le Japon rouvre ses frontières aux étrangers, malgré l'épidémie de Covid-19.