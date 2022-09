[L'industrie c'est fou] Un bateau électrique dépasse pour la première fois les 175 km/h

Nouveau record dans l'industrie nautique. Développé par la marque canadienne Vision Marine Technologies, le catamaran V32 est officiellement devenu le bateau électrique le plus rapide de la planète. A l'occasion d'une compétition organisée fin août sur le lac des Ozarks, dans le Missouri (Etats-Unis), l'engin a en effet atteint la vitesse de 175,4 km/h. Décroché en juin 2018 par le Jaguar Racing V20E, le précédent record ne s'élevait qu'à 141,6 km/h.

Si cette prouesse peut en partie être attribuée au pilote américain Shaun Torrente, double champion du monde de F1 motonautique (une discipline nettement moins médiatisée que son équivalent automobile), elle est surtout due à ses deux moteurs E-Motion. Conçus par Vision Marine et décrits comme les moteurs électriques les plus avancés au monde, ceux-ci sont dotés d'une puissance de 180 chevaux et d'une batterie lithium d'une capacité de 70 kWh, pour une tension de 700 volts.

Une motorisation en plein essor

« Cet accomplissement prouve une fois de plus que la transition vers l'électricité dans l'industrie maritime est à portée de main, s'enthousiasme Alex Mongeon, PDG de l'entreprise, dans un communiqué. Nous serons bientôt en mesure d'éliminer l'empreinte carbone colossale des moteurs thermiques ». Un objectif que semble partager le constructeur vendéen Beneteau, leader mondial de la navigation de plaisance, puisqu'il a justement conclu un partenariat avec Vision Marine en juillet. Les moteurs E-Motion équiperont en effet des hors-bords de sa filiale américaine Four Winns afin de lancer une première gamme 100% électrique, commercialisée à partir du printemps 2023.

Le chanteur Drake, l'acteur Robert de Niro et l'activiste Greta Thunberg seraient également séduits par l'ambition écologique de la société canadienne, à en croire les dires de son dirigeant. Une vague de soutiens qui la poussera, peut-être, à s'attaquer désormais au record de vitesse aquatique toutes catégories confondues, inégalé depuis 1978. Un sacré challenge, puisqu'il faudra cette fois dépasser les 511 km/h pour détrôner l'hydroplane Spirit of Australia.