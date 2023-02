[L'industrie c'est fou] Un abri lunaire gonflable pour accueillir les astronautes en toute sécurité

Une résidence de rêve pour vos futures vacances lunaires. Tel pourrait être le slogan du projet Hestia. Cet abri gonflable constituerait un refuge idéal pour les colons de l'espace puisqu’il est pensé pour maintenir en son sein des températures et une atmosphère stables. Une aubaine, car la Lune n’en dispose pas et n’est donc pas protégée des vents solaires puissants, des micrométéorites et des radiations. Selon Lucy Zakharova, la chercheuse américaine à l’origine de cette innovation, la température peut y atteindre les 127°C le jour et chuter jusqu’à -173°C la nuit. D’où l’importance de bien choisir les matériaux pour concevoir un habitat optimal.

La structure d’Hestia a été fabriquée à partir d’aérogel de silice, un matériau très résistant à la chaleur et aux éventuels impacts des micrométéorites. De l’azote, maintenu à faible pression pour faciliter l'entretien, assure l’isolation. L'abri comprend par ailleurs un bras robotisé semblable à Dextre, cet automate qui s'occupe notamment de la maintenance de la Station spatiale internationale, pour inspecter et colmater les éventuelles perforations de la structure et ainsi prolonger sa durée de vie.

Le retour des missions lunaires

Comme le rappelle Lucy Zakharova sur son site web, depuis 1972 et la fin du programme Apollo, plus aucun humain n’a marché sur la surface lunaire. Mais les missions habitées sur ce satellite naturel reprendront bientôt avec Artemis 3. D'ici à 2030, quatre astronautes prendront place à bord du vaisseau spatial Orion et atterriront ensuite sur la Lune grâce au Starship HLS de SpaceX.

Conçu pour de longues missions spatiales, Hestia comprend des systèmes de navigation, des équipements nécessaires à la réalisation d’expériences et à la collecte d’échantillons ainsi que des systèmes garantissant une liaison sûre avec la Terre. Le projet s’inspire notamment des structures gonflables de Bigelow Aerospace, des modules actuellement amarrés à l'ISS qui servent de lieux de stockage ou de vie. Il sera tout d'abord testé en Antarctique afin de vérifier s’il résiste effectivement aux environnements hostiles.