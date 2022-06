[L'industrie c'est fou] Un 4x4 doté de suspensions complètement indépendantes

Les voitures de demain ressembleront-elles à des Transformers ? C'est en tout cas ce que semble croire Connery Xu, un designer chinois spécialisé dans la conception de véhicules futuristes. Baptisé The Huntress (la Chasseuse, en bon français), son nouveau projet prend la forme d'un 4x4 électrique au blanc immaculé, mais n'a pas grand-chose à voir avec les modèles disponibles sur le marché. L'engin se démarque grâce à son système de suspensions totalement indépendantes, qui permettrait à chaque roue de se mouvoir de façon autonome dans la direction souhaitée.

Phares mobiles

Selon les plans dévoilés par le designer, cette fabrication originale faciliterait la circulation sur les routes cahoteuses et autres chemins escarpés. De quoi conquérir les conducteurs en mal de sensations fortes, mais également les secours qui doivent parfois intervenir sur des terrains difficiles d'accès. Il faudra cependant faire une croix sur les virées à plusieurs : l'habitacle de The Huntress (un genre de capsule ronde), ne peut accueillir que deux passagers. Le moteur serait quant à lui installé à l'arrière, à proximité des roues de secours, et les phares pourraient pivoter horizontalement, en coordination avec les suspensions.

Les chances de voir le véhicule de Connery Xu devenir réalité semblent bien minces, même si certains constructeurs renommés ont déjà investi massivement dans des projets tout terrain encore plus loufoques. Trois ans après avoir présenté d'énormes 4x4 équipés de jambes de robotiques rétractables, le sud-coréen Hyundai a confirmé début mai vouloir mettre jusqu'à 20 millions de dollars (18,7 millions d'euros) sur la table afin de financer leur construction. Le prix d'achat de ces bestioles mécaniques n'a en revanche pas été communiqué.