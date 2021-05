[L'industrie c'est fou] Tout plaquer pour partir pique-niquer... en Rolls-Royce

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © benedict campbell - Rolls-Royce

Avec les beaux jours et le déconfinement, l'envie de tout plaquer pour partir à l'aventure, en camping-car, en camionnette, en vélo, ou même à pied, vous tenaille peut-être. Ou, sans aller jusque là, le plaisir simple d'un pique-nique sur l'herbe, au soleil, s'offre désormais à vous. Vous êtes sans doute prêts à dégainer votre kit plein air, avec panier en osier, belle nappe aux motifs floraux, petits coussins et glacière. Eh bien vous êtes de petits joueurs. Dans l'art de la virée bucolique, Rolls-Royce vient de franchir un palier avec un cabriolet dont la carrosserie a été spécialement conçue pour picorer à l'extérieur. Rolls-Royce répond ainsi à la demande de riches clients (pardon, de mécènes, selon la terminologie employée), dont l'identité est tenue secrète.

Trois modèles inspirés du design de yachts ont ainsi été imaginés et assemblés. Ils partagent une même carrosserie spectaculaire, mais disposent chacun de détails personnalisés. Le premier exemplaire, dévoilé le 27 mai, a été conçu pour "un couple à la réussite internationale et très calé en matière de Rolls-Royce" (on se doutait un peu qu'il ne s'agissait pas de fans inconditionnels de Dacia) qui possède déjà dans sa collection un modèle "Boat Tail" de 1932 tout juste restauré.

Rien que pour ce cabriolet de tous les superlatifs, Rolls-Royce dit avoir créé 1813 pièces sur-mesure, l'équivalent de vingt années de travail collectif !

Le clou du spectacle, c'est cette partie arrière façon "pont de bateau" qui cache une "suite d'hébergement" (un peu pompeux, car elle ne possède pas de lit escamotable). Une version légèrement plus cossue de la remorque de tout un chacun. Il s'agit d'un incroyable coffre aux trésors dédié à des mets et vins de choix, "pour une véritable expérience de dîner en plein air à la Rolls-Royce", résume la marque. Un côté est consacré aux apéritifs, l'autre à la cuisine, avec des couverts gravés du nom "Boat Tail", fabriqués par la maison Christofle à Paris. Un double réfrigérateur a été conçu pour abriter les millésimes préférés des clients (le champagne Armand de Brignac, nous précise-t-on). "Des berceaux élégants ont été créés pour ranger la taille spécifique de la bouteille dans le réfrigérateur, les entourages sont hautement polis et assortis à la couleur de la bouteille", décrit la marque.

On continue ? Vous ne pouvez pas manquer cet élégant parasol intégré, qui fait écho aux habituels rangements à parapluie que l'on trouve habituellement dans les portières des Rolls-Royce. Ils sont complétés par des "tables de cocktails" et - must have du camping - des chaises pliables. Celles-ci ont été créées par le fabricant de meubles italien Promemoria.

Et en bonus, pour ne pas perdre la notion du temps - car le temps passe vite en barbecue ou en pique-nique - deux montres, l'une pour homme, l'autre pour femme, ont été conçues par Rolls et la maison d'horlogerie suisse Bovet 1822. Elles peuvent être portées au poignet ou placées sur le tableau de bord.

Les mécènes ont dû débourser plus de 20 millions de dollars pour s'offrir ce modèle unique au monde... Beaucoup plus qu'un jet privé, que les plus grands motorhomes et autres camping cars de luxe des plus grandes stars...