[L’industrie c’est fou] Tendez l’oreille, grâce à ce boîtier, vos plantes jouent de la musique

Se mettre au vert sans quitter son domicile. Tel est le désir de nombreux citadins qui, faute de pouvoir câliner des arbres, remplissent leur logement de plantes d’intérieur de toutes tailles et couleurs. Si certains ont déjà l'habitude de parler à leurs végétaux, saviez-vous qu'il était également possible de les écouter ? Composé d'électrodes reliées à un boîtier-enceinte, le dispositif Plantwave serait en effet capable de transformer les variations électriques des plantes en sons. Ces derniers sont joués par des instruments de musique que l’utilisateur peut choisir grâce à l’application mobile à laquelle est connecté l'appareil en Bluetooth.

Plantwave mesure la conductivité des végétaux

Dans un communiqué, les fondateurs de la société détaillent la manière dont fonctionne leur innovation : «Plantwave utilise deux capteurs pour envoyer un signal à travers une plante et mesurer sa conductivité. [Celle-ci] dépend en grande partie de la quantité d'eau qui se trouve entre les deux capteurs. Ainsi, lorsqu'une plante réalise la photosynthèse et déplace les chloroplastes, Plantwave détecte ces minuscules changements et les représente graphiquement en temps réel». Se forment alors des ondes dont la fréquence est associée à une note de musique. Si la plante est inactive, elle ne produira aucun son ou elle ne produira qu’une seule et même note de manière répétée. De quoi rendre hommage à la Symphonie Monoton-Silence de l'artiste Yves Klein.

Bien évidemment, Plantwave ne fonctionne pas que sur les plantes d’intérieur. Le dispositif (d'une autonomie de 24 heures et vendu au prix de 277 euros) permet à ses utilisateurs d’écouter, par exemple, des sapins mais aussi des champignons, voire des plants de cannabis. Joe Patitucci, l’un des cofondateurs de l'entreprise, a d’ailleurs enregistré un album entier à l’aide de chanvre qu’il a adroitement nommé «420hz: Plant Music from Cannabis Plants» et que l’on peut écouter sur les plateformes de streaming musical ! Il ne précise cependant pas si l'idée à l'origine de Plantwave lui est précisément apparue après consommation de son instrument de musique feuillu...