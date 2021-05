[L'industrie c'est fou] Sur le site chinois Alibaba, on trouve de tout... même un sous-marin électrique complètement loufoque

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Zhejiang Henghai Technology Ce sous-marin pèse 15 tonnes et mesure 8 mètres de long.

Plombé par une amende record de 2,3 milliards d'euros infligée au début du mois d'avril pour abus de position dominante, le géant du e-commerce Alibaba ne reste pas moins l'un des endroits les plus adaptés aux aventuriers en quête d'objets complètement improbables. Sur le site chinois, il est en effet possible de trouver presque tout type de produit... Même un sous-marin électrique.

Batterie 60 kWh

Ce véhicule de luxe recouvert de matériau acrylique, développé par Zhejiang Henghai Technology et disponible ici à partir de 860 000 dollars, intrigue autant qu'il inquiète. Les maquettes visent à prouver qu'il est capable d'accueillir jusqu'à huit passagers et un capitaine dans un habitacle transparent, qui offrirait une vue à 360 degrés sur les fonds marins. Aucun WC ne semble en revanche avoir été prévu dans ce submersible de 15 tonnes mesurant huit mètres de long.

Les caractéristiques, avares en détails techniques, précisent que l'engin fonctionne avec une batterie de 60 kWh (en comparaison, celle de la Renault Zoé est de 52 kWh) et atteint une vitesse de submersion de 2 km/h. Il serait doté d'un joystick, d'un écran tactile, d'une boussole et d'appareils de communication fonctionnant aussi bien à la surface que sous l'eau.

Ambition dévorante

Sans donner d'explication, l'entreprise indique que le sous-marin ne doit cependant pas dépasser les 30 mètres de profondeur. En cas de (probable) problème, les passagers disposeront d'un « support d'urgence » pendant 72 heures et d'un « dispositif flottant » pour tenter de regagner la terre ferme sain et sauf.

Les clients les plus sceptiques pourront toujours se rassurer en se rapportant aux objectifs affichés par Zhejiang Henghai Technology dans sa fiche de présentation : « continuer d'innover et de travailler dur et, grâce à des efforts pénibles, devenir le leader dans le domaine de l'équipement sous-marin à l'avenir ». La route semble encore longue.