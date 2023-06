[L’industrie c’est fou] Sunions, l’oignon qui ne donne pas les larmes aux yeux

Que ceux qui pleurent comme des madeleines lorsqu’ils coupent un oignon se rassurent, une solution à leur problème a été trouvée ! Et on peut même l’apercevoir depuis quelques mois sur les étals français des supermarchés Carrefour et Grand Frais. Il s’agit du Sunions, une espèce d’oignons qui ne stimule pas les glandes lacrymales, contrairement aux oignons classiques. Ces derniers renferment un gaz qui, lorsqu’on les épluche ou les découpe, se libère. Le soufre qu’il contient réagit avec l’eau et se transforme en acide sulfurique au contact du liquide lacrymal dans nos yeux. Or, les larmes coulent pour protéger l’œil, mais plus elles se déversent, plus de l’acide sulfurique est produit, et plus l’on pleure… Une spirale infernale qui en énerve plus d’un.

Une variété hybride

Le chimiste allemand BASF, qui a développé les Sunions commercialisés en France par Condichef, assure que son produit est le fruit de plusieurs décennies de recherche en sélection conventionnelle pour aboutir sur une variété hybride ne faisant pas pleurer plutôt que sur de la manipulation génétique. Il garantit également que son légume est «savoureux et sucré», et présente une «texture croquante». De quoi donner envie de préparer des mets… Aux petits oignons !

Mais à quoi bon avoir déployé autant d’efforts pour développer un tel condiment quand des astuces vieilles comme le monde - mouiller son couteau, mettre l’oignon au congélateur avant de le découper ou encore, pourquoi pas, se munir de lunettes de piscine - sont très efficaces pour limiter l’irritation ? «Parce qu'il y a assez de raisons de pleurer dans la vie, et si on cherche à en trouver une autre, autant que ce soit à cause d'un film romantique», tente maladroitement de justifier Sunions… N'en déplaise à la marque, les puristes de l'oignon se retrouveront sûrement plus dans les paroles d'Amel Bent qui chantait en 2004 : «Ne retiens pas tes larmes» !