[L'industrie c’est fou] STMicroelectronics connecte le nouveau parfum de Paco Rabanne

© Paco Rabanne Phantom est le premier parfum "connecté" de Paco Rabanne.

Que les acheteurs du nouveau parfum de Paco Rabanne se rassurent : la maison de mode et de parfumerie n’a pas l’intention de leur implanter un capteur. Elle souhaite en revanche se donner une touche connectée grâce à l’ajout, pour la première fois dans cette industrie, d’une puce sans contact NFC au sein d’un flacon.

Encapsulée au sein du bouchon de Phantom, le nom donné à la nouvelle fragrance, l’étiquette de communication en champ proche permettra, à l’approche d’un smartphone, l’accès à des contenus dédiés. Le tout au format miniature, grâce à un produit développé par STMicroelectronics.

Un flacon rechargeable

« L'utilisation du NFC élimine le besoin d'une batterie dans le capuchon, car l'étiquette est alimentée par les champs sans contact entre le circuit intégré de l'étiquette et le dispositif de connexion, généralement un smartphone ou une tablette », explique le fabricant franco-italien de puces, plus connu pour la technicité de ses produits et ses salles blanches que sa présence dans les parfums.

Une étiquette NFC et une petite antenne ont été placées dans chaque bouchon tout en s’affranchissant des difficultés posées par la finition en chrome brillant de l’emballage : « la finition en métal peut faire des ravages sur la connectivité », précise l’industriel.

En forme de robot, la bouteille du parfum pour hommes Phantom permet donc, en activant la fonction NFC de son smartphone, d’accéder à un univers dédié. L’emballage se veut respectueux de l’environnement : le flacon de 150 ml est réutilisable, grâce à des recharges vendues individuellement. Le parfum (citron, lavande, vanille) est commercialisé une centaine d’euros auprès du grand public.