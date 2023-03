[L’industrie c’est fou] Sparky, le robot chien plus vrai que nature

Si le chien est souvent décrit comme le meilleur ami des humains, adopter un toutou implique aussi de nombreuses corvées. Ramasser les crottes, essuyer la bave, aspirer les poils qui trainent partout... Ceux qui rechignent à accepter les inconvénients mais souhaitent malgré tout une présence canine pourront toujours opter pour Sparky. Développé par la start-up chinoise Hengbot, ce chien robot peut courir, sauter ou encore effectuer des figures tel un vrai cabot, explique le média Robotics and Automation News.

Il serait le premier automate canin au monde à disposer de membres «musculo-squelettiques», qui lui permettent de se déplacer de manière plus fluide que d’autres robots du même type, selon son constructeur. Ainsi, ses jambes possèdent trois degrés de liberté qui disposent chacun d'une position, d'une vitesse, d'une accélération, d'une température, d'une tension, d'une rétroaction de courant et d'une protection indépendantes.

Système d’alimentation modulable

Sa caméra et son microphone intégrés, associés à son IA, lui permettent d’interagir avec les gens qui l’entourent en répondant à leurs ordres par exemple. Il peut aussi être contrôlé via une application ou une télécommande. Son autonomie est de 50 minutes et son système d’alimentation est modulable, ce qui permet de le mettre à jour «tout comme si vous remplaciez le moteur d’une voiture», explique Hengbot.

Sparky n’est pas sans rappeler Spot, le robot chien de Boston Dynamics qui s’est illustré ces dernières années lors du défilé Coperni à la Fashion Week de Paris, dans une vidéo du célèbre boys band sud-coréen BTS ou encore sur un chantier de Bouygues Bâtiment dans le département du Nord pour suivre son avancée. Des automates nettement plus obéissants que les véritables chiens, mais aussi nettement moins aimants.