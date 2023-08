[L’industrie c’est fou] Smartphones, vapoteuses… Une voiture de course entièrement constituée de déchets électroniques

Et si votre smartphone terminait sa vie sur le capot d’une voiture de course plutôt qu’entassé dans l’une des décharges sauvages que l’on retrouve dans certains pays d’Afrique ? Telle est l’idée proposée par Envision Racing, une équipe britannique de Formule E - un championnat automobile 100% électrique - qui souhaitait alerter sur la problématique des déchets électroniques. Car de 53,6 millions de tonnes en 2019, la quantité de e-déchets produits dans le monde passera à près de 75 millions de tonnes en 2030 selon le dernier rapport Global E-waste Monitor de l’ONU.

L’écurie automobile n’a pas fait les choses à moitié. Elle s’est associée à Liam Hopkins, un artiste et designer natif de Manchester pour donner vie à Recover E, une formule E entièrement constituée de déchets électroniques. Ainsi, des iPhones et des cigarettes électroniques ornent l’avant du véhicule, tandis que des circuits électroniques ont été placés tout autour du cockpit. La voiture embarque également à son bord des ordinateurs, des chargeurs ou encore des consoles de jeu !

Recycler plutôt que jeter

Un beau (ou pas) coup de communication pour cette équipe, qui a conçu la première voiture de course électrique biplace au monde en 2021. «Grâce au design et à la créativité, nous voulons montrer le problème des déchets électroniques et leur potentiel pour accélérer la création d'une économie circulaire», a assuré Liam Hopkins, cité dans un communiqué. Le directeur général et technique d’Envision Racing, Sylvain Filippi, a ajouté : «Si les millions et les millions de batteries au lithium que l'on trouve dans les vapoteuses et autres produits sont recyclés, cela réduira considérablement le besoin d'extraction de minerais de terres rares et la grande quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer les batteries de toute pièce».

La «poubelle roulante» électrique a été révélée la veille du E-Prix de Londres, la dernière épreuve du championnat de Formule E de la saison 2022/2023 qui avait lieu les 29 et 30 juillet. Parallèlement à cela, Envision Racing a créé la compétition «Recover E Waste to Race» qui met au défi des enfants et des jeunes adultes de créer des répliques miniatures de voitures de course à partir de déchets électroniques.