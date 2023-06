[L’industrie c’est fou] Se garer dans son penthouse, c’est possible dans la tour Bugatti à Dubaï

Du soleil toute l’année, des gratte-ciels à tout va, du luxe à perte de vue… Pour son nouveau produit dérivé, Bugatti n’a pas choisi Dubaï pour rien. La capitale des Emirats Arabes Unis - adorée des influenceurs, moins des défenseurs du climat - coche toutes les cases de la démesure. Dernière folie en date : un building permettant aux plus nantis de conduire leur voiture jusqu'à leur suite penthouse.

Avec l’aide du promoteur immobilier émirati Binghatti, la marque automobile Bugatti va co-concevoir les premières résidences Bugatti au monde, les Bugatti Residences by Binghatti. Un gratte-ciel situé dans la très huppée baie des affaires (Business Bay) de Dubaï. La maquette actuelle du building rappelle un gigantesque buste sinueux, tordu et souple, aux courbes futuristes et dont la structure argentée des terrasses extérieures reflète les lumières de la ville. Une architecture qui rappelle l'hôtel Morpheus de Macao (région autonome chinoise) conçu par l’irako-britannique Zaha Hadid.

Deux ascenseurs pour voiture (de luxe)

Le projet comprendra 171 résidences «Riviera Mansions» et 11 penthouses «Sky Mansion», chacun aménagé de manière unique, sur mesure. Une plage imitant la Côte d’Azur pour faire référence aux racines françaises de Bugatti proposera une alternative de baignade à la piscine privée. Spa avec jacuzzi, club de fitness et restaurant gastronomique complèteront l’offre d’équipements et de services de luxe.

Avec Bugatti en partenaire du projet, l’automobile a évidemment une place centrale. Le gratte-ciel sera équipé de deux ascenseurs pour voiture, hissant les véhicules du garage à leur penthouse. Et pas des Twingo, mais bien des Bugatti ! Un projet qui rappelle la Porsche Design Tower de Miami (Floride), qui permet de garer sa voiture dans son appartement.

"Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti"

«La rencontre de nos deux maisons semble être le fruit du destin. Avec ce partenariat, nous nous inscrivons parfaitement dans les pas d’Ettore Bugatti dont la devise était : Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti», s'emporte Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac dans un communiqué. L'initiative de Bugatti n'est pourtant pas si incomparable. Toutes les entreprises automobiles de luxe ont maintenant leur projet architectural démesuré, livré ou non : le condo d’Aston Martin Residences (Miami), les appartements du Bentley Residences Miami…