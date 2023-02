[L'industrie c'est fou] Scale veut décorer votre intérieur avec des écailles de poisson

Après les casques de chantier en coquilles Saint-Jacques et les tabourets en coquilles d'huîtres, la start-up tricolore Scale a décidé de s'attaquer à la valorisation d'un autre grand déchet de la mer : les écailles de poisson. Prénommé «Scalite», le matériau qu'elle a conçu ressemble à de la pierre et se vend sous la forme de blocs de 550 mm de long et de large, pour une épaisseur de 12 mm, disponibles en sept couleurs différentes. La Scalite, pensée comme un produit de décoration, «intéresse principalement les architectes d’intérieur, mais aussi les industriels à la recherche de matériaux durables et quelques grands groupes de luxe», selon Erik de Laurens, qui a cofondé l'entreprise à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) en 2018.

Mais comment transformer des écailles en un matériau solide, fonctionnel, tout en évitant les effluves de poisson pourri ? En extrayant le composant organique de l’écaille, essentiellement constitué de collagène, un biopolymère, et en le mélangeant avec la partie minérale de la matière première pour la lier. En résulte une poudre qui, une fois compressée, forme des plaques de Scalite. Simple en apparence, cette méthode a demandé plusieurs années de recherche et développement, d’autant qu’aucune résine, plastique ou colle chimique n’a été ajoutée à la composition de la Scalite, de manière à ce qu'elle soit entièrement recyclable et biodégradable.

Développer les filières locales de valorisation

Si la commercialisation du produit a été lancée en 2022, Scale doit encore relever un défi de taille pour améliorer le bilan carbone de la Scalite : mettre en place une filière française et européenne de récolte et de traitement des coproduits de la mer capable d'absorber d’important volumes d’écailles (il en faut 60 kilos pour fabriquer un bloc d’un mètre carré de Scalite). Actuellement, «[elles] viennent d’Asie, et sont nettoyées à l’eau et séchées au soleil» sur place, explique Erik de Laurens, qui déplore le fait qu’il soit difficile de mobiliser les acteurs en France. «Pour moi, le frein est surtout culturel. Ce sont des gens qui travaillent énormément et qui n’ont pas forcément le temps et l’énergie de s’atteler à cela». Mais l’entrepreneur ne désespère pas. «C’est en train de changer car les plus gros groupes, notamment, se positionnent sur leurs engagements RSE», remarque-t-il.

En attendant de pouvoir s’approvisionner en écailles françaises, Scale recherche activement des financements et travaille déjà à l’élaboration de nouveaux matériaux potentiellement destinés à d'autres marchés, pour l'instant tenus secrets. «L’atelier tourne à fond», s'enthousiasme le dirigeant, persuadé du potentiel de sa technologie.