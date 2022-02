[L'industrie c'est fou] Record du monde pour cette batterie fabriquée avec 2 923 citrons

© Royal Society of Chemistry

Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Les scientifiques de la Royal Society of Chemistry (RSC), qui regroupe des milliers de spécialistes du secteur, auraient pu appliquer à la lettre ce proverbe stoïcien lors d'une expérience de grande ampleur menée à Manchester (Angleterre) le 15 octobre dernier. Visiblement peu portés sur cette boisson sucrée, ils ont cependant préféré exploiter le potentiel de ces fruits dans le secteur de l'énergie, en fabriquant une batterie.

Au total, 2 923 citrons ont été incisés afin d'y insérer une bande de cuivre et une bande de zinc à chaque extrémité. « Le jus de citron agit comme un électrolyte tandis que le zinc et le cuivre sont les électrodes », explique dans une vidéo Saiful Islam, le chercheur britannique à l'origine du projet. Mesurée à l'aide d'un voltmètre, la tension électrique générée par cette batterie comestible a atteint 2 307,8 volts, surpassant ainsi le précédent record établi en 2020 (1 521 volts, grâce à 1 964 citrons). De quoi obtenir les félicitations du Guinness World Records.

De nouvelles technologies

Si ce résultat semble impressionnant, il convient toutefois de le nuancer en précisant que l'intensité du courant s'est avérée ridiculeusement faible (0,84 milliampère). Ainsi, la puissance de la batterie ne dépassait pas les 2W, ce qui serait largement insuffisant pour faire fonctionner la plupart de nos appareils électriques. Ce n'est donc pas demain la veille que les Tesla seront alimentées aux citrons... Le dispositif a néanmoins permis à la RSC d'actionner un système pyrotechnique, symbolisant le début d'une course de karting. Les déchets organiques ont quant à eux été recyclés par une entreprise locale afin de produire du biogaz.

Alors que l'électrification massive s'impose comme l'une des clés de la transition écologique, de nombreux scientifiques planchent actuellement sur de nouvelles technologies de batteries, plus performantes et robustes. Présentées comme le prochain graal du stockage électrochimique, les batteries tout solide font partie des plus prometteuses, mais s'il reste de multiples barrières avant leur industrialisation.