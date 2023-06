[L’industrie c’est fou] Quand Spider-Man tisse sa toile dans l’univers de l’horlogerie

L'un des super-héros les plus adulés par les amateurs de comics, Spider-Man, a fait son retour le 31 mai sur le grand écran dans le long métrage animé Spider-Man : Across The Spider-Verse. L’occasion parfaite pour la manufacture d’horlogerie suisse Audemars Piguet de présenter sa nouvelle création quelques jours plus tôt à Dubaï : la Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man, réalisée en hommage à Peter Parker !

Bien que le projet fasse l’objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, il est loin d’être semblable à l’une de ces hideuses montres en plastique Spider-Man que les enfants aiment arborer à leur poignet… En effet, la figurine de l’homme-araignée en or gris, fabriquée en trois dimensions, a nécessité à elle seule 50 heures de travail. Le costume du super-héros, incarné au cinéma par Tom Holland, a été gravé au laser et peint manuellement.

La manufacture du Brassus, qui vient de fêter les 50 ans de son modèle phare, la Royal Oak, précise sur son site web que le modèle, conçu en titane et en céramique noire et présenté dans un boîtier de 42 millimètres, est équipé d’un calibre 2974 à remontage manuel basé sur le calibre 2948. Elle indique également que la montre, vendue en édition limitée à 250 exemplaires au prix de 220 000 euros environ, possède un bracelet en caoutchouc noir avec boucle déployante en titane et qu'un second bracelet en caoutchouc rouge, en référence au costume du personnage, est fourni avec.

Une montre Black Panther dévoilée en 2021

Une autre montre, unique cette fois-ci, et baptisée Royal Oak Concept Tourbillon Black Suit Spider-Man, a été vendue aux enchères à Dubaï au prix de 6,2 millions de dollars, un record pour une montre Audemars Piguet. Cette somme sera reversée aux organisations américaines à but non-lucratif First Book et Ashoka. Elle rend hommage à l’habit noir porté pour la première fois par Peter Parker dans Spider-Man's black costume, paru en 1984, et semble bien plus facile à assumer à son poignet que la montre vendue en édition limitée...

Mais qui eût cru que le héros de Marvel tisserait sa toile dans l’univers de l’horlogerie de luxe ? Si la création d’Audemars Piguet en a surpris plus d’un, elle n’est pas la première du genre. En 2021, le fabricant de montres suisse avait dévoilé une Royal Oak célébrant le super-héros Black Panther. Face à l'écho médiatique rencontré par cette création et la Royal Oak Spider-Man, il y a fort à parier que l'horloger réitérera l'expérience. Captain America, Iron Man, Thor... Les paris restent ouverts quant à la sélection du prochain personnage Marvel !