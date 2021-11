[L'industrie c'est fou] Quand le polystyrène est substitué par... du popcorn

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Carolin Pertsch Une équipe de scientifiques allemands a développé un substitut au polystyrène à base de popcorn.

L’isolation thermique au polystyrène, c’est efficace. Mais l'isolant biodégradable c’est mieux ! Parce que le polystyrène est un dérivé du pétrole, il ne se dégrade pas naturellement dans l’environnement. Et il n'est pour l'instant que très peu recyclé. Pour pallier ces défauts, une équipe de chercheurs allemand a trouvé un nouvel usage au popcorn: se substituer au polystyrène.

Une idée survenue en achetant du popcorn au cinéma...

L’idée a émergé dans l’esprit du professeur Alireza Kharazipour, il y a une dizaine d’années, alors qu’il achetait un sac de popcorn pour aller au cinéma (une pratique discutable, mais c'est un autre combat...). S’est ensuivi un travail de recherche au sein de l’université Georg August avec son groupe de chercheurs nommé Chemie und Verfahrenstechnik von Verbundwerkstoffen… ou en langue commune, Chimie et génie des procédés des matériaux composites.

Pour mettre au point leur produit, des grains de maïs sont déchiquetés en granulés avant d’être soumis à de la vapeur sous pression pour les faire éclater. Jusque-là, une production de pop-corn classique. Mais ensuite, un agent de liaison dérivé de protéines végétales est mélangé aux granulés. Le tout est pressé dans un moule pour donner la forme voulue.

Un exemple d'usage de la matière popcorn remplaçant le polystyrène, dans l'emballage. L'équipe a aussi des ambitions dans l'isolation des bâtiments. Crédit photo: Carolin Pertsch

Déjà une commercialisation avec une entreprise allemande

La solution proposée par l’équipe de recherche s'affirme compétitive face au polystyrène: bon marché, à empreinte carbone réduite, elle procure « une excellente isolation thermique, tout en ayant une bonne résistance au feu », selon le communiqué de l’université. Cette matière est aussi hydrofuge. Et biodégradable. Des arguments en faveur de son utilisation non seulement dans l'emballage, mais également dans l'isolation thermique et phonique des bâtiments. L’université a déjà conclu un accord de licence avec Bachl Group, une entreprise allemande spécialisée dans la transformation de matière plastique et l’isolation. L’entreprise pourra reproduire le procédé du popcorn-polystyrène et le commercialiser.

L’usage d'isolants comme le polystyrène et ses substituts devrait grandement se développer dans les prochaines années, avec la chasse aux passoires thermiques et aux émissions de CO2. Selon le site pédagogique L’élémentarium, le polystyrène expansé (celui qu’on peut émietter avec ses doigts) représente environ un tiers de la production globale de polystyrène (18,6 millions de tonnes) et le volume mondial de déchets de polystyrène expansé s’élève à 5,8 millions de tonnes par an par an. Seul inconvénient... la perspective d'y substituer du popcorn doit déjà faire saliver les rongeurs qui se cachent dans nos murs!