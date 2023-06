[L'industrie c'est fou] Quand le BTP mise sur le flow percutant de six rappeurs pour améliorer la sécurité sur les chantiers

Il y a quelques semaines, Beyoncé enflammait le Stade de France ; bientôt, ce sont les punchlines des six artistes à l’origine de l’album Boulettes Proof qui résonneront sur les chantiers de NGE. Le quatrième groupe français de bâtiment et travaux publics (16 500 personnes, 3,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires) a sorti sur les plateformes de streaming (Deezer, Spotify…) un album (ou «EP», selon le terme consacré) de sept morceaux mêlant rap, hip-hop, pop urbaine, trap ou encore R&B pour faire de la prévention sur les risques des métiers du BTP. Une recette décalée et audacieuse pour tenter de faire mémoriser et respecter certains principes de sécurité du groupe qui forme 5 000 personnes par an.

«Nous avions déjà défini six règles vitales, dont nous avons constaté qu'elles n’étaient pas nécessairement connues, et que les salariés les plus accidentés avaient moins de 30 ans et moins de deux ans d’ancienneté en moyenne. En matière de sécurité, il faut marteler les messages ; nous le faisons avec les codes de l’époque. La musique est un genre intéressant pour la mémorisation. Le hip-hop, le RnB et le rap sont les genres musicaux les plus streamés en France, d’où notre choix», explique Laurent Amar, le directeur général adjoint de NGE. D’une durée d’environ cinq minutes, les sept titres pourront être diffusés lors des séances d’échauffement des ouvriers, qui risquent de les garder en tête toute la journée.

Beyonsafe, Notorious Belt, Snoop Digg...

Le projet, mené en trois mois, a été réalisé par une agence spécialisée. Des auteurs ont rédigé les chansons, tandis que des artistes au flow percutant ont enregistré l’album en studio. Des mannequins incarnent les interprètes fictifs des différents titres dont les noms s'inspirent de rappeurs légendaires, et prêtent leur concours au clip (ci-dessus) tourné sur un chantier du Val-de-Marne. «Ils ne sont en aucun cas assimilés à des compagnons, d’où le fait qu’ils ne soient pas équipés correctement», précise Laurent Amar pour éviter toute confusion.

Ainsi, Beyonsafe incite à se tenir éloigné des angles morts des engins de chantier, Notorious Belt à porter sa ceinture de sécurité dans les véhicules, Snoop Digg à ne descendre que dans des tranchées blindées ou talutées, MC Sol-Air à ne travailler en hauteur qu’avec des équipements de protection collectifs ou individuels, Faf La Charge à ne pas se positionner sous des charges en élévation, et Push Daddy à stabiliser les banches et les éléments préfabriqués avant de retirer les élingages.

Pour asseoir sa marque employeur, l’entreprise compte aussi diffuser certains morceaux sur la radio Skyrock. «Il y a aussi un enjeu de recrutement : si nous pouvons faire en sorte que notre image corporate évolue, ce sera bénéfique», appuie Laurent Amar. L’histoire ne dit pas si les «six gars sûrs» qui incarnent la campagne souhaiteront suite à cela se reconvertir dans le BTP…