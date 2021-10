[L'industrie c'est fou] Quand l'ISS accueille le tournage d'un film russe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREY SHELEPIN / RUSSIAN SPACE AGENCY ROSCOSMOS / AFP L’actrice Ioulia Peressild, l’astronaute Anton Chkaplerov et le réalisateur Klim Chipenko avant le début de la mission.

Vers l'infini et au-delà... La course à l'espace emprunte désormais la voie du cinéma. Après y avoir envoyé le premier satellite, le premier animal, le premier homme puis la première femme, la Russie récupère son rôle de pionnière. Le pays est parvenu à tourner un film en orbite. Le réalisateur Klim Chipenko et l'actrice Ioulia Peressild, sélectionnée parmi quelque 3 000 candidates, ont passé douze jours au sein de la Station spatiale internationale (ISS), avant de retrouver la Terre dimanche 17 octobre.

Des cosmonautes figurants

Intitulé provisoirement Le Défi - tout un symbole -, leur long-métrage mettra en scène une chirurgienne devant se rendre dans la station spatiale afin de sauver la vie d'un cosmonaute. L'agence spatiale russe Roscosmos a indiqué que trois véritables occupants de l'ISS, tous Russes, avaient participé en tant que figurants. Le budget du film n'a pas été communiqué. Le coût de cette mission semble particulièrement sensible, surtout depuis que Sergueï Krikalev, le directeur du programme des vols habités de l’agence, a été licencié pour avoir déclaré que l’argent aurait été mieux investi dans la recherche et l’innovation.

Si Klim Chipenko et son équipe ont bénéficié de tels privilèges, c'est que l'objectif officieux de ce tournage était en réalité de couper l'herbe sous le pied aux Américains, qui avaient annoncé un projet similaire avant même que les Russes n'évoquent le leur. Le réalisateur Doug Liman et Tom Cruise, la star de Mission Impossible, collaborent actuellement avec la NASA et l'entreprise SpaceX pour effectuer un tournage à bord de l'ISS au cours des prochains mois.

La Russie contre-attaque

Pas sûr que cette victoire permette à la Russie de décrocher un Oscar du meilleur film, mais elle devrait suffire à redorer en partie la réputation de Roscosmos, ternie ces dernières années par de nombreuses pannes et scandales de corruption. L'agence n'a pas su rivaliser avec une compétition dopée à l'innovation. Elle a même a perdu l'an dernier le monopole des vols habités vers l'ISS et doit désormais partager avec SpaceX.

Mais la Russie entend bien revenir sur le devant de la scène spatiale, et pas seulement à l'écran. En décembre, Roscosmos enverra le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et son assistant passer une semaine à bord de l'ISS. Une façon de prouver qu'elle aussi peut concurrencer Virgin Galactic et Blue Origin sur le marché du tourisme de l'espace. L'ambition va même plus loin : le pays dirigé par Vladimir Poutine travaille en ce moment avec la Chine dans le but de construire une base lunaire commune à l'horizon 2035. Prêts pour un remake de la Guerre des étoiles ?