[L'industrie c'est fou] Quand des coquilles d’œufs servent à fabriquer des carreaux

Parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, chaque année, 250 000 tonnes de déchets de coquilles d’œufs sont générés dans le monde, soit le poids de 25 tours Eiffel. Cette matière première fait le bonheur d'Elaine Yan Ling. Cette designer textile anglo-chinoise a mis au point un procédé pour donner une nouvelle vie aux coquilles en les transformant en carreaux d’intérieur qu’elle a nommé CArrelés. Et le déchet devint déco.

Elaine Yan Ling travaille au sein du cabinet d’architecte Nature Squared, fondé en 2000 et spécialisé dans la transformation de déchets naturels en matériaux architecturaux. La coquille d’œuf possède plusieurs atouts : étant riche en calcium (comme le prouve son utilisation dans des implants osseux), cette matière est résistante aux UV et absorbe particulièrement bien les couleurs. Un combo parfait pour servir de matière première aux carreaux d’intérieur. « CArrelé » se réfère à l’appellation chimique du carbonate de calcium.

Pour fabriquer ces carreaux, les coquilles d’œufs sont d’abord écrasées en petits morceaux puis agglomérées avec un liant. Elaine Yan Ling affirme avoir été initialement inspirée par l’utilisation des coquilles d’œufs dans le secteur agricole en tant qu’engrais mais aussi dans les thérapies médicales et dentaires. « Si les biodéchets solides sont assez bons pour l'industrie médicale, c'est la preuve qu'ils ont une grande résistance et stabilité et, avec un changement de formule, ces propriétés peuvent potentiellement être utilisées dans d'autres industries telles que l'architecture », a-t-elle déclaré.

Elaine Yan Ling.

La designer a déjà réalisé plusieurs ouvrages de démonstration grâce à des coquilles récupérées dans des boulangeries londoniennes. Les carreaux sont déclinés en trois familles de couleurs et modulables pour toutes les fantaisies, en rectangles, en triangle, en cercle… Sur le site de son cabinet, Elaine Yan Ling a publié des photos d’une salle recouverte de ce type de carreaux. On peine à imaginer combien d’omelettes ont dues être englouties puisqu’un seul mètre carré de CArrelé nécessite… 3 000 coquilles d’œuf.