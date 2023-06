[L’industrie c’est fou] Power Pot Plant, une éolienne en forme de plante d’intérieur aussi esthétique que durable

Les éoliennes n’émettent pas de CO2 lorsqu’elles produisent de l’électricité, mais leur empreinte carbone n’est pas neutre pour autant… L’Ademe, qui a analysé les impacts environnementaux de l’éolien français en prenant en compte l’entièreté du cycle de vie des parcs - de la fabrication à la fin de vie en passant par le transport -, a estimé en 2015 que les installations terrestres tricolores émettaient 12,7 grammes équivalent CO2 par kilowattheure tandis que les éoliennes offshore en dégageaient 14,8 grammes. A titre de comparaison, toujours selon l’Ademe, le charbon émettrait en France 1050 grammes de CO2e/kWh et le gaz naturel 443 grammes de CO2e/kWh. Des données nettement supérieures à celles de l’éolien, qui n’empêchent pour autant pas de réfléchir à d'autres solutions capables de réduire l’empreinte carbone des turbines.

Un design séduisant

Telle a été la démarche de Ross Stevens et Nicole Hone. Ces deux Néo-Zélandais ont mis au point la mini-éolienne Power Pot Plant. Comme son nom l'indique, cette création s'inspire directement des plantes en pot. En effet, son design est basé sur l’éolienne à axe vertical Savonius, ce qui a permis de bénéficier d'une plus grande liberté sur la forme des pales. De quoi séduire les plus fervents opposants de l’éolien, qui accusent les mats de défigurer le paysage !

Mais ce n’est pas tout. La Power Pot Plant, imprimée en 3D, a été fabriquée à partir d’un biopolymère prélevé directement sur des plantes. Par ailleurs, toujours dans une optique de durabilité, Ross Stevens et Nicole Hone ont fait en sorte qu’elle puisse s’installer à l’aide d’éléments naturels tels que des pierres, de la terre ou même des végétaux pour ajouter du poids à la base et la fixer. Le duo de designers industriels estime que les batteries des véhicules électriques, au lieu d’être jetées au moment d’être remplacées, pourraient stocker l'énergie générée par les turbines domestiques… Et notamment par leur Power Pot Plant. En revanche, ils ne donnent aucune indication sur la puissance de leur petit appareil, dont il est difficile d'imaginer qu'il produira beaucoup de watts. Espérons qu'il soit plus utile qu'une plante verte !