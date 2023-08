[L’industrie c’est fou] Pour renforcer le béton, des scientifiques utilisent… du café

Il nous donne un coup de fouet le matin, et, bientôt, il pourrait aussi doper les performances du béton. Au lait, liégeois, gourmand ou encore noisette, le café est de plus en plus consommé à travers le monde. Au point qu’il engendre tous les ans environ 75 000 tonnes de déchets rien qu’en Australie, dont la grande majorité termine sa vie dans des décharges. «La décomposition des déchets organiques produit du méthane, un gaz dont le pouvoir réchauffant est 21 fois supérieur à celui du CO2», alertent en introduction de leur étude des ingénieurs de l’Institut royal de technologie de Melbourne (Australie).

Ces derniers étaient à la recherche un moyen de valoriser le marc de café. Ils ont alors imaginé un procédé permettant de le transformer en biochar puis de l’intégrer dans la composition du béton. Dans un premier temps, ils ont pyrolysé les résidus de café à plusieurs températures (350 et 500°C) pour identifier sa capacité à améliorer les propriétés physicochimiques et mécaniques du béton. Puis, ils ont remplacé le sable du béton par le marc de café dans différentes proportions, de 5 à 20% du volume. En réalisant des tests par la suite, les scientifiques ont découvert qu’après une pyrolyse à 350°C, le marc de café en remplacement de 15% du sable permettait d’augmenter de 29,3% la résistance à la compression du béton composite.

Développer des partenariats industriels

Une bonne nouvelle puisque le sable est la troisième ressource la plus utilisée de la planète, dont la culture et le commerce –responsables de l'émission de 33 à 125 millions de tonnes de CO2 par an – ont un impact non négligeable pour l’environnement. L’équipe de chercheurs souhaite dès à présent développer des partenariats avec des industriels pour poursuivre leurs recherches puis les concrétiser. L’odeur du café faisant saliver bon nombre de personnes, nul doute qu’ils rencontreront sûrement plus de succès que leurs homologues de l’université de Kitakyushu au Japon qui ont mis au point du béton et du mortier avec... des couches-culottes usagées !