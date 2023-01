[L'industrie c'est fou] Pour lutter contre l'obsolescence programmée, une montre connectée... vivante

Comment lutter contre l’obsolescence programmée des objets électroniques ? Des chercheurs de l’université de Chicago (Etats-Unis) ont réfléchi à la question et y ont répondu en proposant un appareil électronique… vivant. Spécifiquement, une montre, alimentée par un blob, un être unicellulaire qui présente l’avantage d’être conducteur d’électricité. Cette montre ne fonctionne donc que si le blob est vivant, une condition sine qua non qui implique d'en prendre soin et de le nourrir régulièrement. L'appareil est donc déconseillé pour les personnes qui oublient d’arroser leurs plantes vertes...

Concrètement, l’utilisateur doit fournir quotidiennement un mélange d’avoine et d’eau au blob, en remplissant un réceptacle dédié. Le blob va rapidement croître jusqu’à atteindre les deux extrémités de la montre, laissant ainsi un courant électrique le traverser. Les chercheurs ont conçu cette montre avec une hypothèse en tête : si l’utilisateur doit entretenir son appareil pour qu’il marche, un partenariat entre l’homme et la machine se crée, prolongeant la durée de vie moyenne de la montre.

Développer une relation entre l'utilisateur et la machine

Ce concept de partenariat n’est pas nouveau, assurent Jasmine Lu et Pedro Lopes, les scientifiques à l'origine de ce projet : «les chercheurs ont longtemps exploré comment l'incorporation d'une relation de soin entre l’utilisateur et l’appareil peut changer l’attitude de l’utilisateur». Mais cette connexion est souvent nouée par la voie virtuelle, à travers un avatar par exemple - comme pour les Tamagotchis. Jasmine Lu et Pedro Lopes montent au niveau supérieur en instaurant l’obligation d’entretenir son appareil physiquement, littéralement.

«Nous pouvons normalement nous occuper de nos appareils en les nettoyant et en les réparant, explique Jasmine Lu. Mais le design de ces appareils fait que ces aspects sont de plus en plus inaccessibles. Ils sont faits pour être jetés, au lieu d’interagir avec.» Dans une première étude conduite avec cinq participants, les chercheurs ont constaté que les utilisateurs des montres développaient un attachement pour celles-ci, comme si l’appareil était devenu un animal domestique. Aucune application industrielle n’étant prévue pour l'instant, il faudra sûrement attendre un certain temps avant de pouvoir nourrir sa Rolex…