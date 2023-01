[L'industrie c'est fou] Pour faire peau neuve, des compléments alimentaires personnalisés imprimés en 3D

La peau qui tiraille à cause du froid hivernal, les pommettes qui brillent, des boutons d’acnés ? Neutrogena compte apporter une solution pour tous les problèmes d’épiderme. Car la beauté aussi s’est invitée au CES 2023. C’est dans ce salon XXL que Neutrogena y a présenté sa dernière innovation : des compléments alimentaires sous la forme de bonbons imprimés en 3D vegan et sans sucre. En s’associant à l’entreprise spécialisée dans la nutrition personnalisée Nourished, la marque de cosmétiques affiche l’objectif de s'adapter encore plus à chaque peau.

Prénommés SkinStacks, les gummies colorés fonctionnent avec Skin360, l’application pour smartphones développée par Neutrogena et présentée à l’édition 2018 du CES. Celle-ci, à partir d’une photo de visage, diagnostique la peau grâce à une intelligence artificielle qui observe plus de 2 000 de ses caractéristiques comme sa texture, ses traits ou encore sa luminosité. Le client doit aussi répondre à un court questionnaire qui porte sur sa routine quotidienne de soins et ses objectifs pour son visage. Neutrogena affirme avoir travaillé avec plus de 10 000 images de personnes de tous âges, genres, ethnicités et couleurs de peau pour calibrer Skin360.

Sept couches de nutriments et de vitamines

Nourished imprime ensuite en 3D les gummies qui sont les plus appropriés pour la personne et qu’elle devra ingérer au quotidien pendant 28 jours. Ils se composent de sept couches de nutriments comme le zinc (qui régule la sécrétion de sébum) et de vitamines dont la C (qui rend la peau plus éclatante) ou la B2 (connue pour prévenir l’assèchement et les éruptions cutanées).

En vendant les SkinStacks (au prix de 49,99 dollars pour un mois soit près de 47 euros), Neutrogena surfe sur la mode des compléments alimentaires intégrés à la routine skincare. Mais ont-ils une réelle utilité? Selon la dermatologue Martine Baspeyras, interrogée à ce propos par le média en ligne Madmoizelle, ils seraient efficaces mais «à condition de bien les utiliser». Elle recommande des cures de trois mois pendant certaines périodes de l’année comme l’automne, pendant lequel notre système immunitaire s’affaiblit, ou l’hiver. Rappelons toutefois que les confiseries multicolores de Neutrogena ne remplaceront jamais une alimentation saine et équilibrée.