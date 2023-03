[L’industrie c’est fou] Pour devenir une vraie star, un sac à main en météorite lunaire

Amateurs d’astronomie, de mode et d’archéologie, Coperni a pensé à vous ! La maison française, fondée en 2013 par le duo de créateurs Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, a créé un sac à main incrusté de véritables fragments de météorites lunaires. Prénommé «Mini Meteorite Swipe Bag», il a été présenté lors des défilés automne-hiver 2023-2024 de la Fashion Week parisienne.

Fabriqués à la main dans l’usine Semar, en Italie, les exemplaires sont composés d’extraits de météorites prélevés à divers endroits du globe, là où ils sont se sont écrasés. De quoi aider les propriétaires de ce précieux objet à se sentir un peu plus uniques encore. Par exemple, la sacoche présentée sur la photo officielle de Coperni a été conçue à partir d’un fragment de Lune tombé sur Terre il y a environ 55 000 ans. Celui-ci a été certifié 100% authentique par Theatrum Mundi, une galerie d’art italienne qui compte dans sa collection des roches lunaires.

Prix de vente : 40 000 euros

Le petit sac à main (9 x 12 x 23 centimètres) est présenté en édition limitée. Ceux qui souhaitent se le procurer devront patienter six semaines avant de le recevoir, le temps de sa fabrication (les premiers seront expédiés le 5 avril), et surtout s’acquitter d’une somme de 40 000 euros ! Un montant exorbitant pour un sac à main de 1,8 kilo, non remboursable et digne d'une besace qu’auraient pu porter nos ancêtres préhistoriques… Mais la créativité de Coperni n’a pas de limites lorsqu’il s’agit de se démarquer.

Début mars, la marque avait invité à défiler sur son podium les robots chiens de Boston Dynamics aux côtés de ses top models. En septembre 2022, elle pulvérisait à l’aide d’une bombe aérosol une robe sur le corps dénudé de la mannequin Bella Hadid. Autre idée signée Coperni : le défilé «drive in». Pendant la pandémie de Covid-19, la maison, qui ne pouvait organiser de show en public, a présenté sa collection devant des spectateurs confinés dans leur voiture.