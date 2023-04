[L’industrie c’est fou] Pour briller en soirée, des sequins en cellulose végétale

La créatrice de mode britannique Stella McCartney a travaillé avec l’entreprise de biomatériaux Radiant Matter pour mettre au point des sequins biodégradables. Elle les a ensuite intégrés à une combinaison portée par la mannequin et actrice Cara Delevingne lors d'un shooting photo pour Vogue US. De quoi mettre en lumière la problématique de l’impact environnemental des sequins et de l’industrie de la mode plus globalement.