[L'industrie c'est fou] Pour 1,5 million de dollars, offrez-vous... La Batmobile de Tim Burton !

Voilà de quoi garnir la liste au Père Noël des cinéphiles-collectionneurs de voitures. Classic Auto Mall met en vente une Batmobile ayant servi lors des tournages des deux premiers Batman (sortis en 1989 et 1992) et réalisés par Tim Burton. Le hic ? Elle coûte 1,5 million de dollars (soit environ 1,4 million d’euros) et, contrairement aux apparences, elle ne peut rouler qu’à 50 km/h au maximum. Avec cela, difficile de se prendre pour Michael Keaton.





Doté d’un moteur électrique, l’engin construit par l’équipe d’effets spéciaux de John Evans, aux studios Pinewood (Angleterre), et imaginé par l’illustrateur conceptuel Julian Caldow, possède une carrosserie en fibre de verre et des ailes similaires à celles d’une chauve-souris. Son habitacle peut accueillir trois personnes (lors du tournage, le vrai conducteur du véhicule était installé à l'avant où se trouvent un volant et des sièges cachés, derrière lui se situait l’acteur) mais elles ne pourront pas parader dans les rues de Gotham City puisque la Batmobile n’est pas homologuée pour la route.

Un lance-flamme opérationnel

«Sous ce cockpit fermé se cache un monde virtuel fantastique de boutons, de leviers, de lumières, de panneaux de commande et une surabondance de cloches et de sifflets non fonctionnels», précise Classic Auto Mall sur son annonce. En revanche, le lance-flamme serait, lui, toujours en état de marche. N’est-ce pas le principal ?





Depuis les débuts de la saga Batman, pléthore de Batmobiles ont été inventées. De celle 100 % électrique designée par un architecte vietnamien, à la réplique en Lego, en passant par la reproduction équipée d'une turbine Boeing motorisée et conçue de la main d'un fan, la Batmobile ne cesse de faire rêver les adeptes du justicier chauve-souris.