[L’industrie c’est fou] Oseriez-vous plonger dans cette piscine transparente juchée à 35 mètres de haut ?

Depuis le premier déconfinement, les Français ont significativement accru leurs achats de piscines. Outre-Manche, c’est un projet d’habitat collectif qui mise sur l'envie de piquer une tête. Dans un ensemble immobilier à Londres (Royaume-Uni), à proximité de la gare de Vauxhall, les Embassy Gardens doivent officiellement ouvrir, le 19 mai, leurs deux tours de logements résidentiels reliées au 10e étage par une passerelle et… une gigantesque piscine transparente, perchée à 35 mètres de haut.

Le bassin a été installé en octobre 2020. Fabriqué par l’entreprise américaine Reynolds Polymer Technology, dans le Colorado, il fait office de plus grande piscine en acrylique au monde. Jaugeant 50 tonnes, il aligne des dimensions hors-normes : parois de 200 mm d'épaisseur (300 mm pour le fond du bassin) et 3,2 mètres de profondeur - pas question de seulement y barboter. La structure totalise 25 mètres de long, dont 14 mètres dédiés à la pratique de la nage. Elle comprend des systèmes de filtration disséminés à chaque extrémité, ainsi que cinq éclairages différents

Un bassin high-tech

“Ses parois se comportent comme des poutres, dont la hauteur est dimensionnée pour cette portée et pour supporter le poids de l’eau. Elles doivent également résister à la pression latérale de l’eau et à l’action du vent. La piscine absorbe tout mouvement différentiel grâce à des supports souples ; la structure peut ainsi coulisser en conservant son étanchéité à l’eau. L’acrylique ayant un indice de réfraction proche de celui de l’eau, la distorsion sera fortement réduite lorsque la vision s’effectue sous l’eau ou depuis l’extérieur”, explique le cabinet anglais d’ingénierie Eckersley O'Callaghan. Le recours à un adhésif acrylique rend possible la transparence des assemblages.

Les coulisses de sa construction :

“Une fois que vous nagez, vous pouvez regarder en bas. Ce sera comme voler”, promet le directeur du cabinet, Brian Eckersley. Une grue mobile de 750 tonnes, soutenue par une grue de 50 tonnes, a servi à l’installation de la Sky Pool. “Il y avait une tolérance de seulement 30 centimètres lors de l'installation de la piscine dans son cadre en acier”, relate le maître d’ouvrage du projet, la société Ballymore.

La piscine a été transportée par la route sur 2000 km du Colorado jusqu’au Texas, avant de parvenir en bateau à Anvers (Belgique), puis de nouveau par voie maritime à Londres. Il ne reste plus qu'à espérer que les résidents du complexe ne souffrent pas du vertige.