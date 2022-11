[L'industrie c'est fou] Nouveau record pour le mystérieux vaisseau spatial américain X-37B

© Staff Sgt. Adam Shanks, US Space Force

C’est un vaisseau spatial qui suscite de nombreux fantasmes. Le véhicule d'essai orbital autonome X-37B conçu par l’aviateur Boeing pour l’armée américaine s’est posé samedi 12 novembre sur la piste d'atterrissage du Centre spatial Kennedy de la Nasa, en Floride. Après un séjour de 908 jours en orbite autour de la Terre, l’obscur engin doté d’ailes et long de 8,8 mètres a achevé sa sixième mission en douze ans. Sa plus longue, également: son précédent voyage en 2019 avait duré 780 jours.

«L'avion spatial réutilisable a maintenant parcouru plus de 1,3 milliard de kilomètres et passé un total de 3 774 jours dans l'espace où il mène des expériences pour des partenaires gouvernementaux et industriels, avec la possibilité de les ramener sur Terre pour évaluation», a réagi par communiqué l’entreprise américaine Boeing, optant pour une description plutôt vague sur la raison d’être de cet appareil.

La navette spatiale X-37B mesure 8,8 mètres de long. Crédit photo : US Space Force

L’US Space Force, la branche des Forces armées des États-Unis destinée à la conduite d'opérations militaires dans l'espace, créée le 20 décembre 2019, a elle aussi communiqué sur le retour sur Terre de la navette spatiale, dont elle a précisé qu’elle avait été dotée «pour la première fois» d’un «module de service pour augmenter le nombre de charges utiles transportées. Ce module s'est séparé du véhicule avant de se désorbiter».

Un mission top secret aux objectifs flous

Cité par communiqué, le général Chance Saltzman, chef des opérations spatiales, a salué le succès de la mission, qui «met en évidence l'accent mis par la Space Force sur la collaboration dans l'exploration spatiale et l'élargissement de l'accès à faible coût à l'espace pour nos partenaires, au sein et en dehors du département de l'armée de l'air (DAF)».

Officiellement, les autorités américaines indiquent que des expériences ont été menées à bord de la navette spatiale. Parmi elles, l’une consistait à capter «les rayons solaires en dehors de l'atmosphère terrestre pour transmettre de l'énergie au sol sous forme de micro-ondes à haute fréquence». La navette transportait également un satellite, baptisé FalconSat-8. Ce dernier a été déployé en octobre 2021 et reste aujourd'hui en orbite, selon l’US Space Force.

Así aterriza un transbordador espacial en Cabo Cañaveral????



Aunque el transbordador espacial de la NASA ha sido retirado, este camino ha sido hoy emprendido por el transbordador militar X-37B.

¿Qué oculta esta misteriosa nave que ha regresado a Tierra tras 909 días en órbita? — Actividad Aeroespacial (@aa_aeroespacial) November 12, 2022

Alors que la Nasa souhaite envoyer des astronautes sur la surface de la Lune d’ici à 2025, la navette X-37B aurait également accueilli à son bord plusieurs projets de l'agence spatiale américaine, notamment l’expérience METIS-2 (Materials Exposure and Technology Innovation in Space) destinée à évaluer «les effets de l'exposition spatiale sur divers matériaux afin de valider et d'améliorer la précision des modèles d'environnement spatial». Par ailleurs, une expérimentation sur des graines aurait été menée.

«Les scientifiques s'intéressent à la résistance et à la susceptibilité des graines aux stress propres à l'environnement spatial, notamment les radiations, explique l’US Space Force dans son communiqué. L'expérience sur les graines servira à la production de cultures spatiales pour les futures missions interplanétaires et l'établissement de bases habitées en permanence dans l'espace». Des informations insuffisantes pour percer les secrets de cet objet volant pour le coup bien identifié.