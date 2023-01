[L'industrie c'est fou] Nouveau record pour l’avion le plus grand du monde

The Roc n'en finit plus de nous surprendre. Conçu par Stratolaunch, cet appareil n'a rien à voir avec le célèbre acteur Dwayne Johnson, mais s'avère tout aussi impressionnant. Considéré comme l’avion le plus grand du monde (son envergure de 117 mètres est plus importante que la longueur d’un terrain de football) et destiné à embarquer des véhicules hypersoniques, ce monstre des airs est même parvenu, pour la première fois, à voler pendant six heures consécutives.

L'engin a décollé, vendredi 13 janvier 2023, du Mojave Air and Space Port, dans le sud de la Californie, et a atterri dans ce même aéroport après avoir atteint une altitude maximale de 22 500 pieds (6 800 mètres). A son bord, il emportait le véhicule d’essai hypersonique Talon-A (TA-0). L’objectif : préparer son largage afin que ce dernier transporte, à l’avenir, des passagers ou du fret à une vitesse supérieure à Mach 6, soit plus de 7 000 km/h.

«Les principaux objectifs du test comprenaient le vol en dehors de la zone du désert de Mojave pour la première fois et l’évaluation de l’environnement de séparation [avec le Talon-A, NDLR]. Les systèmes de données embarqués du Roc et de TA-0 fournissent des informations essentielles sur les charges et les moments aérodynamiques avant le largage de TA-0, ce qui permet de garantir une séparation sûre du véhicule», explique Stratolaunch dans un communiqué. «Nous nous rapprochons plus que jamais […] de nos premiers essais de vols hypersoniques», s’est enthousiasmée l'entreprise, précisant qu’elle prévoyait de les effectuer pendant la première moitié de l’année 2023.

Il s’agissait du neuvième vol d’essai de l’aéronef et de son deuxième vol au cours duquel il transportait le TA-0. Lors de son dernier test, le 28 octobre 2022, le Roc avait volé pendant 5 heures et 6 minutes et atteint une altitude de 23 000 (7 000 mètres). Après le décès de son fondateur Paul Allen en 2018, la société, qui se fixait pour objectif, comme Virgin Orbit, de concevoir des avions capables de larguer des lanceurs pouvant mettre en orbite des satellites, s’est réorientée vers l’hypersonique.