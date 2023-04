[L’industrie c’est fou] Noix de coco, citron… Ce matériau de construction fruité fait baisser les factures d’énergie

Contrairement aux apparences, les chercheurs sur la photo ci-dessus ne s’apprêtent pas à cuisiner une salade de fruits. Mais leur invention est tout aussi alléchante puisqu’elle permettrait de mieux réguler la température intérieure des bâtiments, le tout avec des matériaux renouvelables. Une initiative bienvenue alors que les prix de l’énergie explosent et que beaucoup de ménages n’ont d’autre choix que de réduire, voire de se passer totalement de chauffage pour maintenir leur pouvoir d’achat.

Alors, pour éviter de passer son hiver emmitouflé dans plusieurs épaisseurs de pulls en laine et son été avec un gant d’eau froide sur le front, ces scientifiques du département des biocomposites du KTH Royal Institute of Technology de Stockholm (Suède) ont mis au point un matériau de construction à partir de citron, de noix de coco et de bois capable de stocker la chaleur et le froid. Selon eux, utiliser 100 kilos de ce matériau dans la construction d’un immeuble d’habitation permettrait d’économiser 2.5 kilowattheures par jour en chauffage ou en climatisation, pour une température ambiante de 24 degrés (un climat bien plus chaud que les 19 degrés recommandés par l'OMS).

Des molécules pour stocker et libérer l’énergie

Pour le mettre au point, les chercheurs ont extrait la lignine - une biomolécule - du bois afin de créer des espacements dans les parois de ses cellules et de lui retirer sa couleur pour qu’il stocke plus d’énergie. Ils ont ensuite rempli la structure d’acrylate de limonène, une molécule à base d’agrumes, et d’une autre molécule issue de noix de coco. Ainsi, lorsqu’il est chauffé par l’augmentation de la température ambiante ou la lumière du soleil, l’acrylate de limonène se transforme en un biopolymère. Il permet au bois de retrouver sa solidité et à la lumière d'y pénétrer. Les molécules de noix de coco se retrouvent alors piégées à l’intérieur du matériau, qui peut ainsi stocker et libérer de l’énergie.

L’universitaire Céline Montanari décrypte : «Les molécules de noix de coco peuvent passer d'un état solide à un état liquide qui absorbe de l'énergie, ou d'un état liquide à un état solide qui libère de l'énergie, de la même manière que l'eau gèle et fond.» Cette transition a lieu lorsque le thermomètre affiche 24°C. Le matériau pourrait aussi servir à la construction de serres. En effet, il emmagasinerait de l’énergie grâce au rayonnement solaire la journée et la relâcherait la nuit, ce qui permettrait des économies d’énergie et une croissance plus rapide des végétaux.