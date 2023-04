[L’industrie c’est fou] Microsoft lance une manette Xbox en plastique recyclé... à partir d'ancien modèles

Jouer à la Xbox grâce à une manette fabriquée… En manette Xbox. Cela semble étonnant, mais c’est pourtant ce que propose Microsoft, qui produit cette célèbre console de jeu. Pour fêter le Jour de la Terre le 22 avril, le géant états-unien met en vente une édition spéciale de sa manette sans fil fabriquée grâce à du plastique recyclé, dont un tiers provient de matériaux regranulés ou régénérés. Prénommée Xbox Remix Special Edition, elle est composée de résines issues d’anciennes manettes Xbox One, de CD, de caches-phares automobiles ou encore de containers à eau en plastique.

Une batterie rechargeable plutôt que des piles

«Xbox s’efforce d’utiliser moins de plastique neuf pour réduire la production de déchets. Notre but est d’accompagner nos fans dans cette aventure visant à promouvoir le développement durable à travers l’ensemble des produits Xbox», affirme la marque, qui a décidé de vendre son produit avec une batterie rechargeable plutôt que des piles, ce qui aurait été un comble pour une manette supposément écoresponsable! Elle précise que l’appareil dispose d'une autonomie de 30 heures, à condition d’être rechargé pendant 4 heures.

D’un point de vue esthétique, la manette et ses différentes textures rappellent, sans grande surprise, la Terre - preuve de la grande subtilité de Microsoft sur cette opération. Le communiqué d’Xbox en fait une description inspirée: «Le vert clair du bouton Xbox, de la croix directionnelle et de l’avant de la manette s’inspire du lichen que l’on trouve dans les forêts pluviales tempérées du Pacifique. Les boutons de tranche, les gâchettes et les poignées affichent un motif topographique faisant référence aux paysages en constante évolution de la Terre.»

La Xbox Remix Special Edition sera mise à la vente le 18 avril, mais est d'ores et déjà disponible à la prévente au prix de 84,99 euros (une manette classique de Xbox coûte autour de 59 euros). Si l’initiative de Microsoft semble aller dans le bon sens, on regrette que la société ne communique pas sur le pourcentage de plastique recyclé qui compose sa nouvelle manette... Espérons surtout que cette initiative pousse Microsoft à engager une réflexion de long terme sur son approvisionnement en plastique.