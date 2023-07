[L'industrie c'est fou] Microscopique, le plus petit sac de la planète vendu 63 000 dollars

Voilà un sac qui passera en bagage cabine sans problème. Conçu par un collectif d’artistes de Brooklyn (Etats-Unis) et dévoilé mi-juin sur leur page Instagram, il ne mesure que quelques centaines de microns, soit à peine plus que quelques cheveux. Il détrône ainsi de très loin le précédent détenteur du record du plus petit sac au monde, le «Mini Le Chiquita» de Jacquemus, large de 5,2 cm.

Fabriqué grâce à la stéréolithographie

Pour fabriquer cet accessoire vert fluo, qui rend hommage à l'un des sacs les plus célèbres de Louis Vuitton, le modèle OnTheGo, le collectif a recouru à l'impression 3D. Le groupe a spécifiquement opté pour la technique de stéréolithographie, qui permet d’atteindre des tailles très petites et qui est très utilisée dans le secteur des biotech. Bien que le sac soit visible à l’œil nu, impossible de distinguer le fameux logo de la marque française ou d’y ranger son porte-monnaie. Pour bien voir sa forme, il faut s’équiper d’un microscope.

Cette improbable création a été vendue aux enchères par la maison de vente Joopiter, fondée par Pharrell Williams, musicien et directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton, pour 63 000 dollars, alors que le prix du sac original oscille entre 2 500 et 3 300 euros. Une somme astronomique pour un objet qui n’a d’un sac que la forme (microscopique) et qui relève plus de l’objet d’art. Avec cette création, le collectif MSCHF n’en est cependant pas à son coup d’essai. En 2021, le groupe avait créé une paire de sandales à partir de quatre exemplaires du Birkin, l’emblématique sac d’Hermès, baptisées… «Birkinstocks».