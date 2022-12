[L’industrie c’est fou] Mi-vélo, mi-véhicule électrique... Voici peut-être la voiture du futur

Est-ce une voiture, un vélo électrique ou un tuk-tuk ultra-moderne? Cet ovni de l’auto se trouve à la croisée des trois domaines. Surnommé Uila et conçu par l’entreprise allemande nFrontier, le véhicule de 230 centimètres de longueur, 170 centimètres de hauteur et 90 centimètres de largeur, se compose d’un vélo électrique à quatre roues cachées derrière des panneaux hexagonaux, d’un volant, de deux sièges et d’un coffre. Il peut atteindre 25 kilomètres/heure grâce à son système de transmission électrique sans chaîne et possède une autonomie de 70 kilomètres. S’il ne pèse que 70 kilos, Uila est capable de transporter jusqu’à trois fois et demi son poids.

Un véhicule imprimé en 3D

nFrontier présente son innovation au design futuriste, dont le prix n’a pas encore été dévoilé, comme une solution de mobilité durable. Entièrement imprimé en 3D grâce aux équipements de la start-up israélienne Stratasys, le prototype constitué de polymères résistants, légers et facilement recyclables, peut voir le jour en seulement quelques heures et être produit en interne, ce qui permet de réduire drastiquement les coûts de production et les émissions de CO2 liées au transport.

Cet étonnant petit véhicule aux roues carrées (les vraies se trouvant derrière ce surprenant choix en matière de design) ne nécessite pas de permis de conduire pour être piloté et peut rouler sur les pistes cyclables, car il est considéré légalement comme un vélo électrique. Ses propriétaires pourront même connecter leur smartphone au système d’info-divertissement du véhicule ou, grâce à l’application Uila, activer le «come to me mode» pour que l’engin garé vienne de manière autonome vers lui ou «follow me mode» afin qu’il le suive sans conducteur.

La production en série et l’immatriculation de ce véhicule devrait débuter en Allemagne en 2024. Avant de se lancer dans la création de Uila, nFrontier avait inventé un casque de vélo intelligent équipé de toute une panoplie de technologies de pointe : airbag avec écran facial, radar Lidar ou encore des indicateurs lumineux à Led. De quoi, comme avec la voiture à pédales Uila, ne pas passer inaperçu dans les rues.