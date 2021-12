[L'industrie c'est fou] Merdeka 118, le deuxième gratte-ciel le plus haut de la planète

Sky is the limit. Tel semble être l'adage des promoteurs, qui cherchent tous, semble-t-il, à construire des bâtiments au-dessus des nuages. Ce secteur on ne peut plus perché a connu fin novembre un événement majeur : l'édification du deuxième gratte-ciel le plus haut de la planète a été achevée. Le Merdeka 118 a en effet reçu sa flèche, ce qui lui permet désormais de culminer à 678,9 mètres. Une pointe plus de deux fois plus haute que celle de la Tour Eiffel ! Mais il faudra être patient avant de pouvoir déambuler dans ce gratte-ciel : il n'ouvrira ses portes qu'en 2022 dans le meilleur des cas.