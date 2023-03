[L'industrie c'est fou] Mercedes et Moncler habillent le Classe G d'une doudoune

Lorsque les mondes de l'automobile et de la mode se rencontrent, cela donne... une Mercedes-Benz Classe G-doudoune. Ce concept car argenté et kitsch à souhait, prénommé Project Mondo G, est né d'une collaboration entre le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz et l’italien spécialisé dans les vêtements de ski haut de gamme Moncler. Il a été dévoilé lors de la Fashion Week de Londres, le 20 février. Le show réunissait de prestigieux invités tels que la chanteuse Alicia Keys qui a donné un concert pour l’occasion ou encore l’interprète Pharell Williams, tout juste nommé directeur créatif de Louis Vuitton homme.

Une campagne de promotion… lunaire

Mercedes et Moncler ont vu les choses en grand pour leur véhicule aux roues molletonnées qui reprend les codes des deux marques. Il mesure 4,6 mètres de long, 2,8 mètres de haut et 3,4 mètres de large, en incluant les roues... Dans le cadre de leur campagne «The art of imagination», grâce à laquelle ils invitent à «rêver grand», et à «explorer ses propres expériences» - si tant est que cela veuille dire quelque chose - les deux partenaires ont sorti un clip vidéo invraisemblable dans lequel l’engin, attaché à un parachute, atterrit sur une surface semblable à celle de la Lune et se retrouve entouré d’astronautes qui revêtent les fameuses vestes Moncler.

Pour les deux entreprises, la patine brute du Project Mondo G, qu’elles présentent comme une véritable œuvre d’art, «représente la trace visible de l'utilisation, qui renvoie à la fonctionnalité et à l'aspect pratique du modèle» Classe G tandis que la fermeture éclair est une référence à «la polyvalence et à la modularité des deux produits, véhicule et veste».

Mercedes-Benz a l’habitude des défilés de haute couture puisque la société collabore depuis de nombreuses années avec le monde de la mode et notamment plusieurs Fashion Week dont Paris, Londres et Milan. Rien d’étonnant pour le constructeur: «Les belles voitures et la mode partagent en effet quelques points communs: la passion de l’élégance, la volonté d’innover et la recherche intransigeante de la perfection.» En pleine urgence climatique, on aurait plus volontiers attendu une version moins imposante du véhicule et une réflexion sur l'usage de la matière dans l'automobile... Il faudra se contenter d'une voiture en doudoune.