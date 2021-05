[L'industrie c’est fou] Mattel va recycler Barbie (pour protéger la planète)

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mattel Plutôt que d'être stockés dans un placard, les cartons de jouets peuvent permettre de récupérer des matières premières.

Recycler Barbie n’a rien de très glamour, mais cela permettra de contribuer à l’effort de protection de l’environnement. Lancé aux États-Unis et au Canada et, par l’intermédiaire de prestataires en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, un nouveau programme permettra de retourner à Mattel les célèbres poupées, ainsi que les jeux Matchbox et les briques Mega. “Le programme Mattel PlayBack aide les parents et les accompagnants à s’assurer que les jouets restent dans le circuit et hors des sites d’enfouissement, dans le but de réutiliser ces matériaux comme contenu recyclé dans de nouveaux jouets”, indique Pamela Gill Alabaster, la responsable mondiale du développement durable de Mattel.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site de Mattel, d’imprimer une étiquette d’envoi prépayée (ce qui rend l’opération gratuite pour le consommateur) et de contacter UPS pour le transport. Mattel s’engage à opérer un tri des produits, avant de les rediriger vers des filières de recyclage ou de production d’énergie.

L’objectif affiché étant de trouver un débouché aux matériaux présents dans les jouets, et non de revendre ceux-ci en tant que tels. Les jouets électroniques sont, pour l’heure, exclus du programme, confié en France à TerraCycle. L’entreprise présente dans une vingtaine de pays a récemment collaboré avec L’Oréal (emballages de cosmétiques) ou Lavazza (capsules de café).

Une REP jouets prochainement lancée

La fin de vie de Barbie ne sera guère sympathique : les jouets seront triés par types de polymères et éventuellement nettoyés, avant une extrusion des matériaux en granulés de plastique. Avec ce programme, Mattel, non content d’améliorer son image, s’inscrit dans un mouvement plus large, avec la création prévue, dans le cadre de la loi économie circulaire, d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) dédiée aux jouets (produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans) en France en 2022.

Le gisement des jouets concernés permettrait d’aboutir à des volumes annuels de 71 000 tonnes de plastiques, 15 000 de métal et 10 000 de papier-carton.

Quelque 157 000 tonnes de jouets (toutes marchandises confondues) avaient été mises sur le marché en 2017, date des derniers chiffres disponibles. Environ 100 000 tonnes de jouets pourraient entrer dans le champ de cette nouvelle REP, en excluant les objets électroniques, les loisirs créatifs et les modèles roulants (hors porteurs).

Le sort des jeux de plein air et “sportifs” doit être réglé, une REP consacrée aux articles de sport et de loisirs étant également prévue. Le gisement des jouets concernés permettrait d’aboutir à des volumes annuels de 71 000 tonnes de plastiques, 15 000 de métal et 10 000 de papier-carton, estime l’Ademe. Les distributeurs devront, à partir du 1er janvier 2023, reprendre les jouets.

À l’échelle mondiale, Mattel souhaite pour sa part aboutir à des “matières plastiques 100% recyclées, recyclables ou biosourcées dans tous les produits et emballages d'ici à 2030” pour l’ensemble de ses jouets. Des briques issues d'un matériau élaboré à partir de la canne à sucre à hauteur de 98% avaient par ailleurs fait leur apparition, fin 2019, chez le concurrent Lego.