[L'industrie c'est fou] Loewe fait pousser des plantes sur sa collection printemps-été 2023

Difficile de profiter des vertus apaisantes et régénératrices de la nature lorsque l'on habite en plein milieu d'une jungle urbaine. A défaut de pouvoir offrir à ses clients un joli coin de verdure, la marque espagnole Loewe leur propose une bouffée d'oxygène portable. Présentée le 25 juin lors d'un défilé organisé à Paris, la nouvelle collection masculine printemps-été de la filiale du groupe LVMH comprend de nombreux vêtements végétalisés, une première dans l'industrie de la mode.

Imaginée par JW Anderson, le directeur créatif de la maison de luxe, cette collection est présentée comme « une fusion de l'organique et du fabriqué ». Une vingtaine de jours avant le défilé, des baskets, des pantalons, des sweatshirts et des manteaux ont été confiés à la créatrice madrilène Paula Ulargui Escalona, qui conçoit depuis plusieurs années des modèles entremêlant textiles et plantes. Ces pièces uniques ont été ensemencées avec des graines de chia et de cataire (aussi surnommée « herbe à chat »), puis arrosées et exposées à la lumière afin d'assurer le bon développement des végétaux.

La mode se met au vert

Malgré les chaleurs extrêmes qui se sont abattues sur la capitale mi-juin, les graines ont poussé à merveille, recouvrant parfois presque entièrement les vêtements Loewe. « Lorsque j'ai commencé ce projet, mon objectif était de souligner le fait qu'il est plus que temps de nous reconnecter avec la nature, d'en prendre soin et de comprendre enfin que la mode se doit désormais d'être durable », a-t-elle déclaré au cours d'une interview avec le magazine Vogue.

Des écrans projetant des images d'oiseaux, de couchers de soleil et de faune marine ont également été fixés, cousus et suspendus sur certaines pièces de collection, formant un patchwork censé réconcilier la nature et la technologie. Ces deux mondes collaborent déjà de plus en plus souvent, notamment dans le secteur des produits biosourcés. Certaines start-up travaillent ainsi sur des textiles innovants fabriqués à partir de cuir végétal, ou même à partir de bactéries.