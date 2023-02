[L'industrie c'est fou] Loewe dévoile des vestes faites en étain et en cuivre

Présentée à la fin du mois de janvier, à l'occasion de la Fashion Week parisienne, la nouvelle collection masculine automne-hiver de Loewe semble en partie avoir été inspirée de Full Metal Jacket. Du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, la marque espagnole n'a pas conservé l'ambiance militaire toxique, mais seulement son titre. Parmi ses différentes créations, la filiale du groupe LVMH a dévoilé deux vestes originales, entièrement fabriquées avec de l'étain ou du cuivre.

#loewe #loewefw23 ? original sound - LOEWE @loewe L’artisanat ???? Défilé Une veste à simple boutonnage est réimaginée en métal par le sculpteur Elie Hirsch pour LOEWE automne hiver 2023. Modelée sur un modèle régulier, la feuille de cuivre est découpée puis moulée en utilisant uniquement la chaleur, des outils manuels et la manipulation. Une illusion de mouvement est créée en ternissant à la main le métal sculpté pour créer des plis et des froissements là où ils apparaîtraient naturellement dans le tissu. La pièce finale pèse huit kilos et sa réalisation prend entre 25 et 30 jours. #tiktokfashion

Entre 25 et 30 jours de travail pour chaque veste

Ces vestes ont été conçues par le sculpteur français Elie Hirsch, qui avait déjà travaillé avec diverses enseignes de luxe, comme Schiaparelli. Les feuilles d'étain et de cuivre ont été moulées et martelées à la main, puis pliées et drapées pour obtenir un rendu imitant le mouvement d'un tissu fluide et léger, malgré leurs huit kilos. Une sensation de souplesse accentuée par la patine appliquée sur les métaux, qui vise à mettre naturellement en évidence la lumière et l'ombre lorsqu'elle frappe la surface du vêtement. Ces pièces uniques ont nécessité chacune entre 25 et 30 jours de travail.

Ce n'est pas la première fois que les défilés de Loewe attirent l'attention de la rédaction de L'Usine Nouvelle. En juin dernier, la marque s'était distinguée en présentant une série de vêtements végétalisés, recouverts de graines de chia germées et d'herbe à chat. Un rapport à la nature relativement inédit dans l'industrie de la mode. Mais il n'est pas essentiel d'appartenir à un grand groupe pour imaginer des habits complètement novateurs. Début 2022, la YouTubeuse américaine Shay Rose avait confectionné une robe de cocktail en utilisant 2652 pièces de 1 centime de dollar.