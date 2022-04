[L'industrie c'est fou] Les déchets alimentaires de ce restaurant sont transformés en tabouret

Alors que des centaines de millions de personnes à travers le monde souffrent toujours de la faim, le gaspillage continue de faire des ravages. Rien qu'en France, plusieurs millions de tonnes de nourriture finissent à la poubelle chaque année, malgré les politiques de sensibilisation. Caroline Härdh a choisi de s'emparer du sujet en mettant en avant le potentiel insoupçonné des déchets alimentaires. L'architecte d'intérieur suédoise a voulu prouver qu'ils pouvaient être transformés... en meubles.

Une approche circulaire

Pour atteindre son étonnant objectif, elle a travaillé avec les équipes de Vrå, un restaurant de Göteborg qui associe le meilleur des cuisines nordique et japonaise. Ensemble, ils ont déterminé la liste des ingrédients les plus adéquats pour son projet. La première étape consistait à récolter des coquilles d'huîtres, riches en carbonate de calcium, et à les concasser. Celles-ci ont ensuite été mélangées avec des morceaux séchés de kombu, une algue comestible traditionnellement consommée dans les bouillons nippons. Afin de les lier, l'architecte a opté pour de la colle de poisson, confectionnée en faisant bouillir des arêtes, ainsi que pour de l'amidon, provenant de l'eau de cuisson du riz. Similaire au ciment, la pâte obtenue a été versée dans deux moules, dans le but de former un élégant tabouret.

Par souci de cohérence, Caroline Härdh n'a évidemment pas jeté les restes de sa préparation, mais les a utilisés pour fabriquer des repose-baguettes, essentiels aux dévoreurs de sushis. Les dernières miettes ont servi d'engrais dans la ferme située sur le toit du restaurant, où le chef fait pousser une partie de ses herbes aromatiques et de ses légumes. « Ainsi, le bâtiment où se trouve Vrå héberge un petit écosystème écologique, qui fournit de la nourriture aux humains et où ceux-ci rendent à la nature ce qu'elle leur a offert », s'enthousiasme l'architecte dans une vidéo de présentation. Par ailleurs, le tabouret en question est entièrement biodégradable, et pourra également être recyclé pour recréer de nouveaux objets.