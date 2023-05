[L’industrie c’est fou] Les couches souillées de vos bambins pourraient servir à construire des maisons

Votre conscience écologique, en plus de votre odorat, souffre dès que vous jetez une couche à usage unique de votre bébé ? Les travaux effectués par des chercheurs de l’université de Kitakyushu au Japon et publiés dans la revue Scientific Reports devraient vous soulager. Ces derniers se sont servis, avec succès, de couches-culottes jetables pour mettre au point du béton et du mortier destinés à la construction de maisons. L’idée paraît farfelue mais elle est très sérieuse pour ces scientifiques qui pensent, grâce à cette étude, pouvoir aider à pallier l’augmentation de la population indonésienne et la demande croissante pour des logements à bas coût dans le pays, tout en résolvant un problème environnemental majeur.

En effet, l’Indonésie produit plusieurs milliards de couches à usage unique par an. Elle est le sixième pays au monde qui en consomme le plus. Or, celles-ci se retrouvent en nombre dans les cours d’eau car le système indonésien de gestion des déchets n’est pas suffisamment développé. Une autre raison surprenante explique ce phénomène : dans certaines régions du pays, une croyance locale amène la population à penser que brûler ou jeter à la poubelle une couche serait mauvais pour la santé de l’enfant qui l’a portée. Ces déchets composés en grande partie de plastique, mais aussi de produits chimiques toxiques, dégradent ainsi la qualité de l’eau et la biodiversité.

Jusqu’à 40% de couches dans le mortier

Pour créer leurs échantillons de béton et de mortier, les chercheurs, deux Indonésiens et un Belge, ont d’abord lavé des couches puis les ont séchées, broyées et mélangées avec du ciment, du sable, du gravier et de l’eau. Après une polymérisation de 28 jours, les différents mélanges contenant une proportion plus ou moins importante de couches usagées ont été testés. Il s’agissait pour les scientifiques de déterminer la pression que pouvaient supporter les échantillons et la quantité de sable qu’ils pouvaient remplacer dans le cadre de la construction d’une maison de 36 mètres carrés.

Ils ont déterminé que les couches pouvaient être utilisées à hauteur de 10% dans le béton qui forme la structure d’un bâtiment de deux étages et jusqu’à 27% pour celle d’un logement de plain-pied. Elles peuvent même être incorporées à hauteur de 40% dans le mortier employé pour les murs non porteurs et les planchers. «La capacité totale de couches jetables usagées pouvant être utilisée pour un logement de plain-pied de 36 m2 est de 1,73 m3 sur un volume total de matériaux composites de 22,79 m3», conclut l’étude. Voilà de quoi se coucher moins bête !