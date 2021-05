[L’industrie c’est fou] Les commandos anglais s’intéressent au jet pack pour aborder des navires

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ©UK Ministry of Defence CROWN COPYRIGHT, 2021 Les commandos de la Royal Navy ont observé l'utilisation d'un jet pack lors de manoeuvres en mer.

Au défilé militaire du 14 juillet 2019, le pilote français Franky Zapata faisait sensation à bord de sa plateforme volante turbopropulsée. L’armée française n’est pas la seule à s’intéresser à ces moyens de locomotion futuristes… Début mai, les forces navales anglaises ont testé l’utilisation d’un jet pack en pleine mer.

Décollage d'un bateau en mouvement

L’expérimentation s’est déroulée avec Gravity Industries. Cette start-up britannique a développé un système de propulsion composé de cinq mini-réacteurs alimentés en kérosène : deux à chaque bras et un dans le dos. En 2017, le fondateur de l’entreprise avait établi un nouveau record de vitesse en volant à plus de 51 km/h au-dessus d’un lac.

Cette fois, Gravity Industries a évolué dans un environnement un peu plus extrême. Le pilote du jet pack a décollé d’un bateau semi-rigide en mouvement pour rejoindre le patrouilleur hauturier HMS Tamar. (voir vidéo ci-dessous). Les commandos des Royal Marines n’ont pas utilisé l’équipement eux-mêmes mais le test a permis aux soldats d’évaluer l’utilité de cette technologie pour d’éventuelles opérations militaires en mer.

Utiliser la furtivité et la vitesse pour aborder

« Les Marines utilisent la furtivité et la vitesse pour aborder les navires suspects et ce sont des spécialistes de l'élimination des terroristes et des opérations de lutte contre la contrebande et la piraterie dans le monde entier, rappelle la Royal Navy. Les commandos travaillent en petites équipes dans des embarcations rapides pour embarquer sur des navires suspects avec l'aide de drones et de snipers maritimes dans des hélicoptères Wildcat. »