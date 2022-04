Outre Atlantique, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) se sont penchés sur un objet d'études surprenant : pourquoi la crème des Oreo reste systématiquement collée à une seule face lorsque l’on sépare les deux disques croustillants ? Ce biscuit apparu aux Etats-Unis il y a plus d’un siècle (1912), pourrait permettre à répondre à des questions de physique des fluides, Gareth McKinley et John Hart, deux professeurs du MIT, ont publié une étude sur le sujet intitulée « On Oreology, the fracture and flow of 'milk's favorite cookie' » dans une édition spéciale de la revue Physics of Fluid.

Des tests oreolés de succès

Alors pourquoi donc la crème reste collée sur un seul côté de l’Oreo ? Pour répondre à cette question existentielle, les chercheurs du MIT ont imprimé en 3D un rhéomètre (appareil qui permet de mesurer l'écoulement de fluides) spécialement adapté pour l’expérimentation sur les biscuits. Cette machine permet de fixer puis d’exercer une pression sur chacune des deux tranches de sandwiche chocolaté qui forment l’Oreo pour mesurer comment celui-ci cède à la pression.

Des Oreo de plusieurs garnitures et saveurs ont été soumis au rhéomètre en appliquant divers niveaux de pression. Pour chaque biscuit, les chercheurs ont noté les valeurs à partir desquelles le biscuit a fini par se tordre, permettant de calculer la viscoélasticité ou la fluidité de la crème. « Les chercheurs ont découvert que, quelle que soit la quantité de crème ou de saveur, la crème se séparait presque toujours sur une seule gaufrette », précise le MIT sur son site.

La naissance d'une nouvelle discipline : l’oreologie

Avec cette expérience, les chercheurs ont inauguré une nouvelle discipline qu’ils appellent l’oreologie. Ce néologisme est un clin d’œil à la rhéologie, matière qui étudie l’écoulement des liquides ou des matériaux visqueux. Selon le MIT, la compréhension des propriétés de la crème Oreo pourrait potentiellement être appliquée à la conception d'autres matériaux fluides complexes.

« Mes fluides d'impression 3D sont dans la même classe de matériaux que la crème Oreo, explique Crystal Owens, doctorante au MIT qui étudie les propriétés des fluides complexes. Cette nouvelle compréhension peut m'aider à mieux concevoir l'encre lorsque j'essaie d'imprimer des composants électroniques flexibles à partir d'une suspension de nanotubes de carbone, car ils se déforment presque exactement de la même manière. »