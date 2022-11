[L'industrie c'est fou] Le train le plus long du monde a circulé en Suisse

1906 mètres. Ce n’est pas le point culminant d’une montagne des Alpes, mais la longueur…d’un train. Le 29 octobre 2022, la compagnie suisse des Chemins de fer rhétiques a battu un record – confirmé par le Guinness World Record - en faisant circuler le train le plus long du monde sur une distance de 25 kilomètres. Le trajet a mis une heure, et a traversé la ligne de l’Albula, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, partant de Preda pour rejoindre Bregün, dans le canton des Grisons.



Le train traverse le viaduc de Landwasser. ©Philipp Schmidli

Cette limousine du ferroviaire, avançant à 35 km/h, a traversé pas moins de 48 ponts et 22 tunnels, passant par le majestueux viaduc de Landwasser, également classé au patrimoine mondial. Pour l’occasion, aucun autre train n’a circulé dans le canton ce jour-là et le trafic était perturbé les jours précédents. L’objectif ? Fêter le 175e anniversaire des chemins de fer helvétiques, mais «en premier lieu, faire un coup de pub», a affirmé Peter Spuhler au média suisse Blick. Il est le PDG de Stadler Rail, constructeur des wagons « Capricorn » ayant servi à l’opération. «Nous avons construit les 25 rames. Cela a également des retombées publicitaires pour nous.»



Le paysage du canton des Grisons est le cadre idéal pour la traversée du train. ©Philipp Schmidli

Construire et conduire un train de 100 wagons demande un solide travail d'équipe. Ainsi, 7 conducteurs et 21 techniciens étaient présents dans le train pour assurer son fonctionnement. Autour de Stadler Rail, le constructeur de rails SERSA, les entreprises ABB et Repower, spécialistes de l’électromobilité et Siemens, qui a conçu les automatismes du train, ont été mobilisés.