[L’industrie c’est fou] Le robot téléopéré le plus rapide au monde entre sur le ring

Vous souvenez-vous de Real Steel, ce blockbuster américain sorti en 2011 dans lequel Hugh Jackman interprétait un ancien boxeur professionnel reconverti dans les combats de robots ? C’est ce film de science-fiction qui a inspiré la mise au point de Qibbot, le robot boxeur téléopéré le plus rapide au monde selon l’entreprise chinoise Qibo Robot Company, qui l’a présenté au mois de juin. A cette occasion, elle a posté une vidéo sur YouTube dans laquelle un Qibbot téléopéré se bat contre un Qibbot doté d’une intelligence artificielle.

Avec sa latence de seulement 12 millisecondes - contre plus de 100 millisecondes pour la grande majorité des robots téléopérés selon le fondateur de Qibo -, sa taille d’1m90 et son poids de 140 kilos pour la version avec un unique bras, la machine contrôlée par un humain à distance a de quoi impressionner… Y compris les boxeurs professionnels !

Selon le South China Morning Post, le Qibbot doit ses performances exceptionnelles à la commande prédictive qui, en réagissant à l’avance, compense une partie de la latence causée par les systèmes mécaniques et la plateforme de réalité virtuelle du robot qui suit les mouvements de l’utilisateur, ainsi qu’à l’amélioration de la structure du bras. Pour les trois concepteurs du Qibbot, les robots téléopérés à déplacement rapide pourraient être utilisés «dans diverses situations d'urgence et de danger, comme la lutte contre la criminalité et les opérations militaires», explique le South China Morning Post. L’entreprise affirme également que les utilisateurs n’auraient besoin que d’une minute pour apprendre à contrôler l’engin.

Actuellement, les robots téléopérés sont utilisés dans la médecine (chirurgie), dans l’industrie (pour le démantèlement de centrales nucléaires, et, plus généralement, pour des interventions sur des lieux dangereux ou difficiles d’accès), ou encore pour explorer les fonds marins. Une deuxième version du Qibbot disposant de deux bras, de davantage d’articulations et de mouvements plus fluides doit voir le jour d’ici la fin de l’année. De quoi mettre KO tous ses adversaires !