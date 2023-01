[L'industrie c'est fou] Le robot SentiV ausculte sous tous les angles les parcelles agricoles

Passant des champs aux couloirs des salons dédiés à l’agriculture et, début janvier 2023, au CES 2023 de Las Vegas, où il a reçu un prix de l’innovation, SentiV ne chôme pas. Ce robot développé par la start-up iséroise Meropy surveille très précisément les parcelles agricoles en les parcourant de manière autonome et en les photographiant sous tous les angles (au-dessus et en dessous des feuillages) grâce à deux caméras de 12 mégapixels.

Selon le site internet de Meropy, les algorithmes d’intelligence artificielle qui analysent les données récoltées par le robot permettent de «suivre les besoins nutritionnels et hydriques des cultures pour la modulation des apports ; repérer la présence de bio-agresseurs : adventices (mauvaises herbes), maladies, et ravageurs (invertébrés, oiseaux, mammifères) ; connaître les stades phénologiques pour le suivi de croissance des cultures ; optimiser le phénotypage».

L’appareil serait ainsi capable d’inspecter 20 hectares par jour et évoluerait sur un périmètre déterminé à l’avance par l’agriculteur sur un logiciel. Contrairement aux automates agricoles traditionnels, SentiV ne possède pas de chenille ni de roues classiques mais des tiges semblables à des pattes d’araignée pour se déplacer à un bon rythme. Il préserve de cette façon, et grâce à son poids plume de 15 kilos, la végétation et les sols.

Une potentielle commercialisation en 2023

Pour les cofondateurs de la start-up, Guillemin Raymond et William Guitton, l’objectif, à travers le développement du SentiV est d’assurer «une meilleure rentabilité de l'exploitation agricole (économies d'intrants, amélioration des rendements et de la qualité des cultures), une bonne qualité de vie de l'agriculteur (gains de temps et confort de travail), et la préservation de l'environnement (diminution des apports d'intrants et du tassement des sols)».

William Guitton, interviewé par L’Usine Nouvelle en 2019, à l’occasion du Forum international de la robotique agricole, tenait à préciser: «Notre robot renvoie des cartes à l’utilisateur, mais n’est qu’un outil d’aide. L’agriculteur garde son expertise agronomique et reste maître de la décision». A l’époque, Meropy espérait commercialiser son produit fin 2020. La pandémie de Covid-19 passée, selon Ouest-France, l’entreprise tablerait aujourd’hui sur 2023 pour la mise sur le marché du SentiV qui coûterait à l’exploitant 5 000 euros par an.