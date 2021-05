[L'industrie c'est fou] Le robot de démolition le plus puissant au monde bientôt disponible

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Brokk Ce nouveau robot est adapté aux travaux rudes sous terre.

Le métier de démolisseur ne se résume pas qu’à placer des explosifs à la suite d’ingénieux calculs. En témoigne le lancement du Brokk 900, le robot de démolition "le plus grand et le plus puissant au monde” - rien de moins. Il bénéficie d’une puissance de sortie accrue de 25% par rapport à son prédécesseur, grâce à une nouvelle technologie permettant d’améliorer son groupe motopropulseur. Objectif affiché : répondre aux exigences des travaux souterrains de roche, particulièrement difficiles. Deux marteaux hydrauliques peuvent compléter l’engin : d’une part, un brise-roche de 1500 kg, qui délivre “un coup de poing phénoménal à chaque coup”, d’autre part, un équipement adapté à la démolition de béton lourd.

Un robot adapté aux fortes chaleurs

“La conception et l'ingénierie de la machine sont renforcées, la puissance est augmentée, son fonctionnement encore plus précis et le nouveau marteau est plus puissant”, explique le constructeur. Doté du marteau le plus puissant jamais installé sur un robot de démolition dans sa version classique, et d’une flèche rotative de haute précision dans sa version Rotobrook, le Brokk 900 vient renforcer la gamme du constructeur suédois (320 personnes, 1 milliard de couronnes suédoises ou 98 millions d’euros de chiffre d’affaires). Le robot (11 400 kg) peut pivoter à 360 degrés en 16 secondes et progresser à la vitesse de 2,8 kilomètres à l’heure. Pour faire face aux fortes chaleurs, un mécanisme de refroidissement forcé ainsi que des patins en acier sont prévus.

Le robot sera disponible à la fin du deuxième trimestre. Brokk est le premier fabricant mondial de machines de démolition télécommandées.