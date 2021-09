[L'industrie c'est fou] Le plus haut toboggan sec de France embarque 120 tonnes de bois et d'acier

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Parc d'activités de montagne de Prabouré Ce toboggan vise à offrir une activité supplémentaire dans une zone de montagne à l'enneigement réduit.

Et si, l’espace de trente secondes, vous redeveniez un grand enfant? A Saint-Anthème (Puy-de-Dôme), le Parc d’activités de montagne de Prabouré accueille depuis le 21 août le plus haut toboggan sec de France - comprenez par là qu’il ne se situe pas en milieu aquatique. Dommage pour les nageurs. Mais pas pour les visiteurs désireux de bénéficier d’un point de vue unique sur les environs, à 32 mètres de haut.

"La tour n'est pas arrivée dans les délais espérés, mais sachez que tout le monde a fait le maximum pour y parvenir. Il était difficile d'anticiper une crise mondiale sur l'approvisionnement en bois et en acier", s’est excusée la direction du parc de loisirs pour la livraison de l’équipement à la fin des vacances d’été. La tour embarque en effet 120 tonnes de bois et d’acier. Un escalier à claire-voie permet d’accéder au sommet. Début juillet, les conditions météorologiques avaient aussi retardé le déroulement du chantier, avec de fortes pluies.

Deuxième plus haut toboggan sec d’Europe

La tour sur laquelle prend place le toboggan a été réalisée par l’entreprise SMC2, spécialisée dans la construction bois, métallique et textile, basée dans le Rhône. Les travaux de fondation ont débuté en mai, tandis que la tour a été assemblée début août.

Face au manque récurrent de neige, comme à l’hiver dernier, dans un contexte de réchauffement climatique, la station de ski du site de Prabouré cherche à accélérer sa diversification. Le fonds européen agricole pour le développement rural et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont contribué au financement du projet, d’un montant non-communiqué.

Ce toboggan est le deuxième plus haut équipement de ce type en Europe, derrière celui de la tour ArcelorMittal Orbit de Londres (Royaume-Uni) qui affiche 50 mètres de longueur, pour 37 secondes de descente, sur une tour culminant à 114 mètres de haut. Pour découvrir les joies d'une chute en dans l'eau, il convient de se rendre à Monteux (Vaucluse), où trône le toboggan aquatique en chute libre le plus haut d’Europe. Ce dernier affiche des proportions de 33 mètres de haut, 112 mètres de long et une vitesse de pointe à 80 kilomètres à l’heure.